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Партизани розвідали новий ракетний завод у Москві (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Партизани розвідали новий ракетний завод у Москві (фото)
Завод розташований за 500 метрів від житлових будинків
фото: Атеш/Telegram

Окупанти збиратимуть ракети і дрони, прикриваючись цивільним населенням

У спальному районі Некрасівка в Москві на території індустріального парку «Руднєво» виявлено новий ракетний завод. Партизанський рух «Атеш» провів розвідку на цьому заводі, повідомляється у Telegram.

Відомо, що на території заводу рашисти планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет протиповітряної оборони.

Територія заводу – майже 100 тис. кв. м.

«Рашисти навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків», – зазначає «Атеш».

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фото: Атеш

Окупанти кажуть, що планують запустити виробництво ракет лише до жовтня 2024 року, але, за інформацією партизанів, на заводі вже виробляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

Нагадаємо, раніше партизани виявили один із заводів з виробництва ракет у російському Челябінську.

Теги: окупанти Москва росія завод ракета партизани

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