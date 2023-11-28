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Атака «Шахедів» на Хмельниччину: стали відомі деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: стали відомі деталі
Українські захисники знищили ворожий дрон
фото ілюстративне

Уламки дрона пошкодили приватний будинок на Хмельниччині

У ніч на 28 листопада російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши один ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Ворожий дрон знищено. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відомо, що ворожий дрон було збито у Хмельницькому районі. Про це поінформував перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок збиття дрона його уламки впали на дах приватного будинку.

«Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події», – повідомив Тюрін.

Раніше повідомлялося, що близько 5:45 на Хмельниччині пролунали вибухи.

Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 04:42.

Близько 5-ї години ранку повідомлялося, що ворожі ударні БпЛА наближаються до Хмельниччини.

«Група «Шахедів» у напрямку Старокостянтинова!» – попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Також повідомлялося, про рух ударних БпЛА у напрямку Тернопільської області.

Теги: Хмельниччина окупанти війна безпілотник

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