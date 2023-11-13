Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна переобладнала радянські комплекси «Бук-М1» під американські ракети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна переобладнала радянські комплекси «Бук-М1» під американські ракети
Ракетні комплекси «Бук-М1» використовує протиповітряна оборона України
фото з відкритих джерел

Ракети до комплексів «Бук-М1» та С-300 виробляє лише Росія

Українські фахівці змогли переобладнати під американські ракети радянські ракетні комплекси «Бук-М1», які використовує протиповітряна оборона України. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю Radio NV.

«Є оголошення від наших західних партнерів, що в нас є гарні результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів «Бук-М1», які переобладнані, адаптовані під американські ракети, які можуть посилити нашу протиповітряну оборону», – сказав Ігнат.

Він зауважив, що ракети до комплексів «Бук-М1» та С-300 виробляє лише Росія.

«Потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським. Вони захищають, нехай і на невеликому радіусі», — зазначив речник.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України застосовують старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-200 для атак по наземних цілях завдяки радарам нового покоління.

Теги: росія Юрій Ігнат ракета ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завод розташований за 500 метрів від житлових будинків
Партизани розвідали новий ракетний завод у Москві (фото)
9 листопада, 07:35
На території Росії продовжується крупновузлова зборка дронів (з іноземних деталей) і певна кількість власного виробництва
Розвідка повідомила, скільки Росія виробляє дронів
3 листопада, 09:22
Росія у війні проти України фактично виснажила свої ракетні запаси
Розвідка пояснила паузу масованих ракетних атак росіян
31 жовтня, 17:03
Поява винищувачів допомогла б ЗСУ змінити ситуацію на фронті
Повітряні сили повідомили, коли в Україну надійдуть перші винищувачі
30 жовтня, 09:58
ЗСУ показали, як за тиждень на Запоріжжі спалили техніку окупантів на $25 млн
ЗСУ показали, як за тиждень на Запоріжжі спалили техніку окупантів на $25 млн
25 жовтня, 10:42
Atacms – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
17 жовтня, 17:11
Болгарія не імпортує газ з РФ для власних потреб, однак є важливим маршрутом для поставок у країни Європи
Болгарія ввела податок на транзит російського газу. Угорщина обурена
14 жовтня, 10:20
Поки в Авдіївці неможливо проводити рятувально-пошукові роботи
П’ята доба неперервних штурмів: яка ситуація в Авдіївці
14 жовтня, 09:42
Росія поширює нові фейки, прикриваючись західними ЗМІ
Росіяни поширюють нові фейки про українську зброю в руках ХАМАСу
13 жовтня, 14:30

Події в Україні

Українські захисники ліквідували полковника РФ
Українські захисники ліквідували полковника РФ
Україна переобладнала радянські комплекси «Бук-М1» під американські ракети
Україна переобладнала радянські комплекси «Бук-М1» під американські ракети
Страйк перевізників: Україна та Польща проведуть зустріч на кордоні
Страйк перевізників: Україна та Польща проведуть зустріч на кордоні
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв ворога перебувають у морях
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв ворога перебувають у морях
ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)
ЗСУ знищили рідкісну російську систему РЕБ (відео)
Пісторіус висловився щодо подвоєння військової допомоги Україні
Пісторіус висловився щодо подвоєння військової допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
23K
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
16K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
14K
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
14K
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
11K
Повернення H&M у Київ. Нардеп пояснив, що його обурило у «кілометрових чергах»

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту