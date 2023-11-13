Україна переобладнала радянські комплекси «Бук-М1» під американські ракети
Ракети до комплексів «Бук-М1» та С-300 виробляє лише Росія
Українські фахівці змогли переобладнати під американські ракети радянські ракетні комплекси «Бук-М1», які використовує протиповітряна оборона України. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю Radio NV.
«Є оголошення від наших західних партнерів, що в нас є гарні результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів «Бук-М1», які переобладнані, адаптовані під американські ракети, які можуть посилити нашу протиповітряну оборону», – сказав Ігнат.
Він зауважив, що ракети до комплексів «Бук-М1» та С-300 виробляє лише Росія.
«Потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським. Вони захищають, нехай і на невеликому радіусі», — зазначив речник.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України застосовують старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-200 для атак по наземних цілях завдяки радарам нового покоління.
Коментарі — 0