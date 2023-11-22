У море вийшли ворожі кораблі: скільки «Калібрів» напоготові

У Середземному морі ворог зосередив вісім крилатих ракет

Росія станом на 07:30 22 листопада,тримає у Чорному морі п’ять військових кораблів. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

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Зазначається, що в Чорному морі ракетоносіїв поки немає.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

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У Середземному морі перебувають два російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет.

Нагадаємо, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.