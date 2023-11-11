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Вибухи в столиці: Кличко надав першу інформацію (оновлено)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи в столиці: Кличко надав першу інформацію (оновлено)
У небі над Києвом видно сліди збитих ворожих цілей
фото з відкритих джерел

Сили ППО працювали по балістиці

 

О 8-й годині ранку в суботу, 11 листопада, сильні вибухи пролунали на лівому березі Києва. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«За попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці», - поінформував він.

Повітряна тривога триває.

Кличко закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

Вибухи в столиці: Кличко надав першу інформацію (оновлено) фото 1

Оновлено о 8:44

«За інформацією на цей час, сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. В столиці викликів рятувальників наразі не було. Кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили. Люди телефонували, почувши сильні вибухи», – повідомив Кличко о 8:44.

Вибухи в столиці: Кличко надав першу інформацію (оновлено) фото 2

Нагадаємо, о 8 годині ранку у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Києві, Київській та Одеській областях.

Триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Із 19:00 10 листопада до 3:00 11 листопада російські терористи атакували Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Під час удару було застосовано 31 ударний БпЛА Shahed-136/131 та три ракети. У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.

Уночі масштабна повітряна тривога на більшості території України тривала понад годину.

Під час повітряної тривоги на околицях столиці працювала ППО. Дрони противника були запущені з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва.

Вибухи лунали також в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській.

Також повідомлялося, що в Одеській області прогриміли вибухи.

Теги: вибух Віталій Кличко Київ ракета

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