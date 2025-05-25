Росіяни готуються до масових атак БПЛА на Крим – «Атеш»

Партизани «Атеш» фіксують посилення заходів безпеки та підготовку окупантів у Криму

Російські окупаційні сили активно готуються до можливих ударів та посилюють заходи безпеки у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили представники українського партизанського руху «Атеш», пише «Главком».

За інформацією партизанів, нещодавно була проведена розвідка діючої бази протиповітряної оборони в окупованому Севастополі. «Атеш» зафіксував, що окупанти проводять інтенсивні підготовчі роботи: переміщують мобільні вогневі групи, здійснюють перевірку техніки та підвозять боєкомплект.

«Усе це вказує на підготовку до ударів по військових об’єктах у Криму, яких вони явно побоюються на тлі останніх масованих атак українських БпЛА на території РФ», – наголошують в «Атеш».

До слова, на тимчасово окупованому півострові Крим розпочато масове перейменування шкіл – навчальним закладам надають імена російських військових та солдатів радянської армії. Ці дії проводяться в рамках проєкту «Ім’я героя – школі», який реалізується російською окупаційною адміністрацією. У межах ініціативи школи отримують назви на честь учасників так званої «спеціальної воєнної операції», а також представників радянських збройних сил. Фактично це є спробою нав’язати мілітаристську ідеологію через освітні установи.