Виконував бойові завдання на Донеччині. Згадаймо Віктора Власенка

Після початку повномасштабного вторгнення РФ воїн став на захист Батьківщини від окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Власенка.

29 березня 2025 року поліг захисник України Віктор Власенко, який виконував бойові завдання на Донецькому напрямку фронту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Віктор Власенко народився 11 березня 1993 року у Сумах. Він навчався у Комунальній установі «Сумська класична гімназія Сумської міської ради» (колишня Олександрівська гімназія). Згодом із відзнакою закінчив фізико-технічний інститут.

Протягом декількох років працював у міжнародній компанії Coursera, де пройшов шлях до посади операційного директора.

У 2019 році переїхав до Львова, тут впродовж останнього часу працював у компанії Taxer. Захоплювався літературою, бігом, брав активну участь у марафонах. Любив розв’язувати головоломки та долучатись до турнірів з інтелектуально-психологічних ігор. Мріяв мандрувати світом.

Віктор Власенко виконував бойові завдання на Донецькому напрямку фронту фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від окупантів до лав 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку фронту.

У Віктора Власенка залишилися батьки, брат та наречена.

Чин похорону захисника України відбувся 30 квітня 2025 року у храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали полеглого воїна на Личаківському кладовищі у Львові.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.