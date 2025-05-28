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Чемпіон України з легкої атлетики поліг на Луганщині. Згадаймо Романа Гаврилюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чемпіон України з легкої атлетики поліг на Луганщині. Згадаймо Романа Гаврилюка
З раннього дитинства займався спортом, зокрема легкою атлетикою
колаж: glavcom.ua

Роман Гаврилюк мав звання головного сержанта і проходив військову службу за контрактом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Гаврилюка. 

​​Від рук російських окупантів 17 травня 2024 року загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Комітет молоді і спорту Верховної Ради України.

Народився Роман Гаврилюк 18 липня 1982 року у селищі Краснопілля Володимирецького району Рівненської області. З раннього дитинства займався спортом, зокрема легкою атлетикою. Після школи юнак вступив до Волинського національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури та спорту.

Представляючи Закарпаття, Гаврилюк ставав чемпіоном України-2014 з бігу на 100 км та неодноразово перемагав у аматорських забігах.

Гаврилюк ставав чемпіоном України-2014 з бігу на 100 км та неодноразово перемагав у аматорських забігах
Гаврилюк ставав чемпіоном України-2014 з бігу на 100 км та неодноразово перемагав у аматорських забігах
фото: Перший канал соціальних новин

Пізніше Роман переїхав до Луцька, де почав будувати тренерську кар’єру: працював у Федерації тріатлону України, а також був незмінним тренером «Дмитрук Лучеськ Напівмарафон», упродовж усіх років його проведення.

Роман Гаврилюк був тренером «Дмитрук Лучеськ Півмарафону протягом усіх років проведення
Роман Гаврилюк був тренером «Дмитрук Лучеськ Півмарафону протягом усіх років проведення
фото: Волинські новини

Вихованці Гаврилюка кажуть, що Роман буквально створив бігове ком’юніті у місті, закохував у легку атлетику з першого тренування і допомагав подружитися зі спортом. Він завжди мав, що порадити, знав, як підбадьорити, і навчав усіх бігати у своє задоволення.

«Коли хтось згадував Ромчика, всі одразу розуміли, про кого мова. Саме так, його називали у спортивній спільноті. Через його щирість та відкритість до людей», – йдеться у повідомленні.

До лав Сил оборони Роман Гаврилюк вступив, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. Роман мав звання головного сержанта і проходив військову службу за контрактом. Він був зарахований до складу військової частини 9938 на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії – старшого розвідника другої групи наземної розвідки відділу прикордонної служби (тип С) повітряної та наземної розвідки.

До лав Сил оборони Роман Гаврилюк вступив, коли росіяни розпочали повномаштабне вторгнення
До лав Сил оборони Роман Гаврилюк вступив, коли росіяни розпочали повномаштабне вторгнення
фото з соціальних мереж

Загинув Роман Гаврилюк 16 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині.

Поховали Героя 22 травня 2024 року у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Ґаразджа Підгайцівської сільської громади на Волині. Відспівування відбулося у Катедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.

Світлина загиблого на Луганщині Романа Гаврилюка
Світлина загиблого на Луганщині Романа Гаврилюка
фото: Суспільне Луцьк

У липні 2024-го до Дня народження Романа Гаврилюка у Луцьку відбувся забіг на його честь. Участь ньому взяли 143 атлети. Захід мав благодійну мету. Під час нього вдалося зібрати 86 633 грн та $50, які були спрямовані на купівлю авто для 226 окремого батальйону 127 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

У Романа залишилися батьки, дружина та дві донечки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: українці хвилина мовчання війна пам'ять

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