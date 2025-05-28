Чемпіон України з легкої атлетики поліг на Луганщині. Згадаймо Романа Гаврилюка

Роман Гаврилюк мав звання головного сержанта і проходив військову службу за контрактом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Гаврилюка.

​​Від рук російських окупантів 17 травня 2024 року загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Комітет молоді і спорту Верховної Ради України.

Народився Роман Гаврилюк 18 липня 1982 року у селищі Краснопілля Володимирецького району Рівненської області. З раннього дитинства займався спортом, зокрема легкою атлетикою. Після школи юнак вступив до Волинського національного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури та спорту.

Представляючи Закарпаття, Гаврилюк ставав чемпіоном України-2014 з бігу на 100 км та неодноразово перемагав у аматорських забігах.

Гаврилюк ставав чемпіоном України-2014 з бігу на 100 км та неодноразово перемагав у аматорських забігах фото: Перший канал соціальних новин

Пізніше Роман переїхав до Луцька, де почав будувати тренерську кар’єру: працював у Федерації тріатлону України, а також був незмінним тренером «Дмитрук Лучеськ Напівмарафон», упродовж усіх років його проведення.

Роман Гаврилюк був тренером «Дмитрук Лучеськ Півмарафону протягом усіх років проведення фото: Волинські новини

Вихованці Гаврилюка кажуть, що Роман буквально створив бігове ком’юніті у місті, закохував у легку атлетику з першого тренування і допомагав подружитися зі спортом. Він завжди мав, що порадити, знав, як підбадьорити, і навчав усіх бігати у своє задоволення.

«Коли хтось згадував Ромчика, всі одразу розуміли, про кого мова. Саме так, його називали у спортивній спільноті. Через його щирість та відкритість до людей», – йдеться у повідомленні.

До лав Сил оборони Роман Гаврилюк вступив, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. Роман мав звання головного сержанта і проходив військову службу за контрактом. Він був зарахований до складу військової частини 9938 на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії – старшого розвідника другої групи наземної розвідки відділу прикордонної служби (тип С) повітряної та наземної розвідки.

До лав Сил оборони Роман Гаврилюк вступив, коли росіяни розпочали повномаштабне вторгнення фото з соціальних мереж

Загинув Роман Гаврилюк 16 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині.

Поховали Героя 22 травня 2024 року у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Ґаразджа Підгайцівської сільської громади на Волині. Відспівування відбулося у Катедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.

Світлина загиблого на Луганщині Романа Гаврилюка фото: Суспільне Луцьк

У липні 2024-го до Дня народження Романа Гаврилюка у Луцьку відбувся забіг на його честь. Участь ньому взяли 143 атлети. Захід мав благодійну мету. Під час нього вдалося зібрати 86 633 грн та $50, які були спрямовані на купівлю авто для 226 окремого батальйону 127 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

У Романа залишилися батьки, дружина та дві донечки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.