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Партизани «Атеш» вивели з ладу залізничне обладнання у Смоленській області РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Партизани «Атеш» вивели з ладу залізничне обладнання у Смоленській області РФ
Партизани провели чергову диверсію
фото: Атеш

«Кожен успішний удар «Атеш» послаблює окупантів і підриває їхній бойовий дух»

Учасники руху опору «Атеш» повідомили про успішну диверсію у Смоленській області РФ, передає «Главком».

Зазначається, що там було виведено з ладу релейний шаф на залізничній гілці, яку російські військові активно використовували для перевезення зброї та техніки на північний фронт, а саме до кордонів із Сумською та Чернігівською областями України.

Як відомо, релейний шаф є критичним елементом системи управління рухом поїздів. Через диверсію у противника виникли серйозні перебої з логістикою, а постачання техніки та боєприпасів затримано.

В «Атеш» написали: «Кожен успішний удар «Атеш» послаблює окупантів і підриває їхній бойовий дух. Щоденні труднощі з логістикою наближають нашу перемогу».

Партизани підкреслили, що це лише одна з численних операцій, які проводяться по всьому фронту з метою ускладнення дій ворога.

Нагадаємо, партизани руху спротиву «Атеш» вчинили чергову успішну диверсію на Донецькому напрямку.

Повідомляється, що агент руху, який перебував у складі одного з підрозділів російського угруповання військ «Центр» виконав диверсію на Донеччині. Атеш проінформував, що партизан підібрав момент, коли окупанти проводили ремонт танка та встановлювали на ньому додатковий захист, відомий як «мангал».

Також партизани руху «Атеш» провели диверсію в Смоленскій області Росії. Партизани відстежили, як неодноразово цим маршрутом переміщались військові вантажі та техніка, які прямували до Брянською, а далі до Курської областей.

У результаті було знищено релейну шафу, що призвело до затримки перекидання техніки залізницею та створило значні проблеми з постачанням.

До слова, агенти партизанського руху «Атеш» успішно провели операцію зі зриву логістики російських окупантів у Джанкойському районі.

Партизани відстежили залізничний склад із пальним, який прямував до Запорізької області, та завдали удару по інфраструктурі. В результаті було знищено релейну шафу, що призвело до затримки перекидання техніки залізницею та створило значні проблеми з постачанням.

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Теги: перевезення партизани Атеш диверсія

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