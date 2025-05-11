Начальника генштабу РФ Герасимова відправили на ВЛК – «Атеш»

«Атеш»: Герасимов проходить ВЛК, можливі перестановки у верхівці командування РФ

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов, ймовірно, проходить військово-лікарську комісію (ВЛК) у Москві. Інформацію про це «Атеш» отримав від власних джерел в угрупованні військ «Дніпро», пише «Главком».

Герасимов є ключовою фігурою російської військової машини, головним стратегом вторгнення РФ в Україну, незмінним начальником генштабу ЗС РФ та особистим другом Володимира Путіна, наголошують партизани.

В «Атеш» зазначають, що формально проходження ВЛК є стандартною процедурою. Однак, коли її проходить така важлива особа, як Герасимов, це може бути серйозним сигналом.

«Можливо, у верхівці командування готуються серйозні перестановки. Або система шукає спосіб «м'яко списати» тих, хто провалив наступ», – припускають в «Атеш».

За даними партизанського руху, серед офіцерів штабу угруповання !Дніпро! активно обговорюються два можливі кандидати на посаду начальника російського генштабу. Це командувач ВДВ генерал Теплинський та командувач центрального військового округу генерал Мордвічев.

«Наскільки це ґрунтується на реальних інсайдах – сказати складно. Можливо, це просто розмови в курилці, але люди з таким рівнем допуску рідко базікають без приводу», – підкреслюють в «Атеш».

Нагадаємо, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори.

Глава української держави наголосив, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни – це припинення вогню.

До слова, вчора Путін виступив зі зверненням. Промову він почав звинувачувати Україну у порушенні перемир'я. За його словами, Росія неодноразово виступала за ініціативу припинення вогню, але Київ порушував мораторій на удари по енергетичних об'єктах, не дотримувалось і Великодне перемир'я.

Диктатор заявив, що за ці три дня перемир'я було здійснено 5 цілеспрямованих спроб нападу на російський державний кордон.