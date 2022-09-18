Поблизу військового аеродрому рашистів в Криму пролунали вибухи
На окупованому півострові – чергова бавовна
У Новофедорівці в окупованому Криму вранці 18 серпня місцеві мешканці повідомили про вибухи. Імовірно, йдеться про роботу протиповітряної оборони окупантів.
Наразі невідомо, що саме сталося в Новофедорівці.
Як відомо, у Новоферорівці розташований військовий аеродром, звідки рашисти здійснюють вильоти.
9 серпня там пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Тоді Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на аеродромі могло бути знищено приблизно десять літаків країни-терористки.
Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».
Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.
Нагадаємо, напередодні Зеленський анонсував деокупацію Криму.
Коментарі — 0