Поблизу військового аеродрому рашистів в Криму пролунали вибухи 

Наразі невідомо, що саме сталося в Новофедорівці

На окупованому півострові – чергова бавовна

У Новофедорівці в окупованому Криму вранці 18 серпня місцеві мешканці повідомили про вибухи. Імовірно, йдеться про роботу протиповітряної оборони окупантів.

Наразі невідомо, що саме сталося в Новофедорівці.

Як відомо, у Новоферорівці розташований військовий аеродром, звідки рашисти здійснюють вильоти.

9 серпня там пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Тоді Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на аеродромі могло бути знищено приблизно десять літаків країни-терористки.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Нагадаємо, напередодні Зеленський анонсував деокупацію Криму.