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Поблизу військового аеродрому рашистів в Криму пролунали вибухи 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Поблизу військового аеродрому рашистів в Криму пролунали вибухи 
Наразі невідомо, що саме сталося в Новофедорівці 
фото з соцмереж

На окупованому півострові – чергова бавовна 

У Новофедорівці в окупованому Криму вранці 18 серпня місцеві мешканці повідомили про вибухи. Імовірно, йдеться про роботу протиповітряної оборони окупантів.  

Наразі невідомо, що саме сталося в Новофедорівці.

Як відомо, у Новоферорівці розташований військовий аеродром, звідки рашисти здійснюють вильоти.

9 серпня там пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Тоді Росія втратила не менше семи військових літаків – найбільше за раз з часів Другої світової війни. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, на аеродромі могло бути знищено приблизно десять літаків країни-терористки.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». 

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Нагадаємо, напередодні Зеленський анонсував деокупацію Криму.

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Теги: Крим вибух аеродром

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