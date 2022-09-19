Британська розвідка пояснила, чому Росія втрачає перевагу в повітрі

Деякі літаки РФ заблукали над територією України та потрапили в більш щільні зони ППО

Росія, швидше за все, втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні протягом останніх 10 днів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Існує реалістична ймовірність того, що це зростання втрат є частково результатом того, що російські ВПС йдуть на більший ризик, коли вони намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском українського наступу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуаційна обізнаність російських пілотів часто бажає кращого. Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника та потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просувалися.

«Тривала відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що підкріплює крихкість її операційної структури в Україні», – додають в міноборони.

Нагадаємо, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.