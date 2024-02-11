Росія вивела у Чорне море носій «Калібрів»

Ракетна загроза з моря зростає, варто бути уважними до сигналів повітряних тривог

Ворог вивів в Чорне море на бойове чергування ракетоносій фрегат «Адмірал Макаров». Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

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«Сумарний залп – до восьми ракет типу «Калібр». Рівень ракетної небезпеки значно підвищено», – наголосили військові.

У Силах оборони Півдня закликали українців бути уважними до сигналів повітряних тривог та оперативно переходити в укриття у випадку оголошення небезпеки.

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Нагадаємо, увечері 10 лютого російські окупанти запустили «Шахеди». У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників.

Як повідомили кореспонденти «Суспільного», вибухи пролунали в передмісті Дніпра близько 23:00. Через 15 хвилин вибухи пролунали повторно.

Також звуки вибухів було чутно в Миколаєві. Повітряні сили повідомляли про групу «Шахедів» у напрямку двох міст.

До слова, у ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.