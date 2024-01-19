Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела

Пожежа на нафтобазі, яка належить «Роснафті», значна, з місця підіймається величезний стовп чорного дим

Зауважмо, що атаку на нафтобазу підтвердив і губернатор Брянської області Богомаз

За атаками безпілотників на нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод стоїть Головне управління розвідки Міноборони. Про це повідомили джерела у спецслужбах.

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Поширені кадри пожежі на нафтобазі у місті Клинці Брянської області – це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.

Зауважмо, що атаку на нафтобазу підтвердив і губернатор регіону Олександр Богомаз. Але, за його версією, російські військові «змогли придушити дрон засобами радіоелектронної боротьби», однак при знищенні дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу. В результаті загорілися резервуари з пальним. Традиційно, у росіян «без постраждалих».

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Як видно з та відео, пожежа на нафтобазі, яка належить «Роснафті», значна, з місця підіймається величезний стовп чорного диму.

Крім того, сьогодні росіяни почали жалітися й на атаку на Тамбовський пороховий завод, що розташований у російському місті Котовську, і де виготовляють порох для зброї та боєприпасів.

Джерела також підтвердили, що за цією атакою також стоїть ГУР.

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Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що дрон нібито «звалився» на територію порохового заводу, зокрема на майданчик біля цеху зі змішування порохів.

Зауважмо, що Тамбовський пороховий завод є одним із найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, за даними прокремлівських ЗМІ, підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації «Ростех».

Як повідомлялося, 19 січня, у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника