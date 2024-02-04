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КНДР випробувала крилаті ракети з «надвеликими» боєголовками

Діана Гасюк
glavcom.ua
КНДР випробувала крилаті ракети з «надвеликими» боєголовками
фото: Sky News

Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї не уточнило конкретну кількість випробуваних ракет або подробиць їхньої роботи

Північна Корея заявила про успішне випробування крилатих ракет з «надвеликими» боєголовками та нового типу зенітної ракети. Про це пише Sky News.

За повідомленням видання, ці випробування відбулися в момент, коли, за словами аналітиків, зенітно-ракетні технології є сферою, де Північна Корея може отримати вигоду від поглиблення військової співпраці з Росією. Зокрема, дві країни об’єднуються перед лицем їхньої окремої конфронтації зі США, що посилюється.

«Це сталося через день після того, як військові Південної Кореї заявили, що зафіксували запуск КНДР кількох крилатих ракет у води біля її західного узбережжя», – йдеться у статті.

Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї не уточнило конкретну кількість випробуваних ракет або подробиць їхньої роботи. Однак заявило, що крилаті ракети з «надвеликими» боєголовками були протестовані як частина «звичайної діяльності» країни з військового розвитку, не представляючи загрози для безпеки сусідів.

«Крилаті ракети належать до зростаючої колекції північнокорейської зброї, призначеної для подолання регіональної протиракетної оборони. Вони доповнюють величезну лінійку балістичних ракет країни, включаючи зброю великої дальності, націлену на континентальну частину Сполучених Штатів», – пишуть автори.

Видання нагадує, що у січні Північна Корея провела два випробування нової крилатої ракети, призначеної для запуску з підводних човнів, що лідер Кім Чен Ин назвав значущим кроком на шляху до своєї мети створення військово-морського флоту з ядерним озброєнням.

«КНДР також провела випробування крилатої ракети великої дальності, яку вона описала як здатну нести ядерну зброю та здатну охоплювати радіус дії до 1240 миль, що потенційно може зробити військові бази США в Японії доступними. Ці випробування крилатої ракети відбулися після запуску нової твердопаливної ракети середньої дальності 14 січня, що підкреслило зусилля Північної Кореї розвинути зброю, яка могла б націлитися на бази США у Тихому океані, включаючи військовий центр Гуам», – додають автори статті.

Зазначається, що довгострокова мета лідера КНДР Кім Чен Ина полягає в тому, щоб змусити США прийняти ідею Північної Кореї як ядерної держави й домовитися про поступки в безпеці та «послаблення санкцій з позиції сили».

Раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для «посилення підготовки до війни» й захисту морського суверенітету. 

Теги: військові технології Північна Корея ракета диктатор

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