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Ворог утримує в Чорному морі понад 10 кораблів. ЗСУ назвали причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог утримує в Чорному морі понад 10 кораблів. ЗСУ назвали причину
РФ тримає в Чорному морі 11 кораблів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти вивели на чергування один носій «Калібрів»

Станом на ранок 14 січня Росія тримує в Чорному морі 11 кораблів. Імовірно, така кількість свідчить про початок навчань. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

За словами представника ВМС, серед 11 ворожих кораблів у Чорному морі дислокується один носій «Калібрів». Загальний залп – вісім ракет.

«Це розпочався навчальний рік у росіян. Серед цих 11 кораблів дві одиниці перебувають на бойовому чергуванні, а решта, скоріш за все, беруть участь у цьому навчальному процесі», – пояснив Плетенчук.

Він додав, що в Азовському морі на бойовому чергуванні фіксується один ворожий корабель.

«В Азовському морі, як і завжди, один корабель на бойовому чергуванні. І, звісно, охорона так званого Керченського мосту. Це окрема морська охорона цим опікується», – зауважив речник.

Нагадаємо, що станом на вечір суботи, 1 січня, Росія збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі до 13 одиниць. Серед них – один ракетоносій.

Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. 

Читайте також: ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки
Теги: Чорне море корабель ворог російська ракета військові навчання

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