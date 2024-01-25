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Литва заборонила своїм військовим відвідувати Росію та Білорусь

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Литва заборонила своїм військовим відвідувати Росію та Білорусь
фото з відкритих джерел

Список країн, у які не можна їхати військовим, був складений за результатами оцінки ризиків та загроз національній безпеці

Уряд Литви заборонив військовослужбовцям та статутним службовцям країни поїздки до Росії, Білорусі та Китаю поза службовими обов’язками. Про це повідомляє національний мовник LRT.

У міністерстві оборони Литви пояснили, що список цих країн був складений за результатами оцінки ризиків та загроз національній безпеці.

«Серед таких загроз – шпигунство проти Литви з боку розвідок та служб безпеки цих країн», – йдеться у постанові.

За даними міноборони, ці країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають доступ до секретної інформації, шукають їхні уразливі місця та прагнуть використовувати для вербування на своїй території або у третіх країнах.

До того ж, розвідки і служби безпеки Росії та Білорусі проводять допити та провокації щодо литовських громадян, які в'їхали на територію цих країн.

Відвідувати держави, включені до списку, можна лише за наявності дозволу. Він може бути виданий у разі надзвичайних обставин або смерті близьких родичів та дружини або чоловіка, при здійсненні батьківських або опікунських прав та обов'язків, а також у питаннях майнових прав, які не можуть бути вирішені заочно.

Нагадаємо, Литва та Польща домовилися про проведення спільних військових навчань у Сувальському коридорі. Розташування цієї зони дуже вразливе у випадку теоретичної агресії Росії на східному фланзі НАТО. 

Як повідомлялося, міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі.

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Теги: військові Литва

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