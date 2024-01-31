Bloomberg: Саудівська Аравія відновила переговори зі США про оборонну співпрацю

Діалог був призупинений через початок війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року

Саудівська Аравія відновила переговори з Сполученими Штатами з метою укладення більш тісних оборонних зв'язків. Діалог був призупинений через початок війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року. Про це повідомляє Bloomberg.

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На початку січня у місті Алула на північному заході Саудівської Аравії відбулися переговори між де-факто правителем, 38-річним спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом і групою сенаторів США.

На порядку денному стояло відновлення попередніх переговорів щодо оборонного пакту, який також передбачав історичний зв'язок між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

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Зазначається, що Мухаммед бін Салман все ще бачить можливості для більшої співпраці зі США, незважаючи на обурення арабського світу через військові удари Ізраїлю по Сектору Гази та масову загибель палестинського цивільного населення.

Головним каменем спотикання у переговорах є те, що Саудівська Аравія принципово відстоює ідею створення незалежної держави для палестинців, проти чого рішуче виступає прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Саудівська Аравія та США мають спільний інтерес - протидіяти угрупованню хуситів у Ємені, з яким Мухаммед бін Салман намагається укласти мирну угоду після десятирічного протистояння. Наразі США і союзники завдають авіаударів по позиціям хуситів у відповідь на постійні атаки кораблів у Червоному морі, що негативно впливає на світову торгівлю.

Директор програми оборони і безпеки у вашингтонському Інституті Близького Сходу Білал Сааб зазначив, що одним із першочергових пріоритетів для бін Салману та саудівського керівництва, є переконати президента США Джо Байдена послабити або скасувати заморожування продажу наступальних озброєнь для поповнення запасів ракет, бомб і високоточних боєприпасів. Санкції були запроваджені проти королівства три роки тому.

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За словами Сааба, ці озброєння «вже прив'язані до США». Вашингтон виконує роль головного постачальника зброї для Саудівської Аравії, а більшість систем озброєнь у королівстві – американського виробництва.

«Саудівська Аравія твердо переконана, що немає життєздатних альтернатив відносинам з Вашингтоном у сфері оборони і безпеки», – зазначив виконавчий директор аналітичного центру «Фонд захисту демократій» Марк Дубовіц, який є близьким до ізраїльських, саудівських та американських чиновників, що беруть участь у переговорах про нормалізацію відносин.

Він також зазначив, що з огляду на складнощі, пов'язані з необхідністю формування в Ізраїлі уряду, готового підтримати рішення про дві держави для палестинців, зміцнення американо-саудівських оборонних відносин може бути єдиним можливим кроком у короткостроковій перспективі. За його словами, зараз саудівське послання всім американським офіційним особам звучить так: «Ми потребуємо Америки, а Америка потребує нас».