Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вивезла тисячі українців із Донеччини: ISW розкрив деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія вивезла тисячі українців із Донеччини: ISW розкрив деталі
Окупанти вивезли 4500 жителів Донеччини
фото: armyinform.com.ua

Серед вивезених окупантами людей є діти, а після прибуття до пунктів тимчасового розміщення українцям починають оформлювати російське громадянство

Російські війська заявили про вивезення близько 4500 мирних жителів із прифронтових населених пунктів Донецької області. Після переміщення на підконтрольні окупантам території українців починають залучати до процедури отримання російських паспортів. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що такі дії можуть свідчити про спроби примусової інтеграції населення окупованих територій до Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт ISW (Інституту вивчення війни).

За інформацією аналітиків, 29 вересня Міністерство оборони Росії повідомило про вивезення цивільних із міста Білицьке, розташованого на північ від Покровська. Російське військове відомство стверджувало, що евакуацію проводили військовослужбовці 51-ї загальновійськової армії, яка раніше була відома як 1-й армійський корпус так званої ДНР.

Серед вивезених із Білицького, за твердженням російської сторони, була одна неповнолітня особа. Окупанти заявили, що доправили людей до невизначеного «безпечного району». В ISW припускають, що йдеться про територію Донецької області, яка перебуває під російською окупацією.

Того самого дня представники російської влади повідомили про вивезення загалом 4500 цивільних із прифронтових населених пунктів Донеччини. Водночас окупаційна сторона не уточнила, за який саме період відбулося переміщення людей.

За даними російської сторони, серед евакуйованих були 971 житель районів поблизу Костянтинівки та 52 дитини.

Представники РФ також стверджували, що вивезених українців розміщують у пунктах тимчасового перебування. Після прибуття до цих закладів цивільні, за твердженням російської сторони, швидко розпочинають процедуру отримання російського громадянства.

В ISW наголошують, що евакуація цивільного населення під час бойових дій сама по собі не обов'язково порушує міжнародне право. Вона може бути допустимою за умов безпосередньої небезпеки для людей або гострої гуманітарної необхідності.

Однак подальші дії російської влади щодо евакуйованих українців викликають занепокоєння. Зокрема, йдеться про використання пунктів тимчасового розміщення не лише для надання прихистку, а й для проведення адміністративних процедур, пов'язаних із російським громадянством.

Аналітики нагадали, що раніше Росія вже використовувала подібні заклади для так званої фільтрації українського населення. Людей могли фактично утримувати в таких пунктах, допитувати щодо їхнього ставлення до України, а згодом розпочинати адміністративні процедури для переміщення вглиб окупованих територій або депортації безпосередньо до Росії.

В ISW вважають, що повідомлення російської сторони про швидке отримання російських паспортів може свідчити про збереження таких функцій пунктів тимчасового розміщення.

Крім того, аналітики звертають увагу на можливу довгострокову мету російської влади. На їхню думку, Москва може розглядати вивезення цивільних не як тимчасовий захід для захисту населення від бойових дій, а як початок процесу перетворення українських громадян на російських.

Нагадаємо, що Європейський Союз запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до Росії. 

Читайте також:

Теги: ISW росія «ДНР» депортація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Голубєв має кримінальне минуле, через яке його планують депортувати з Фінляндії
Український боєць ММА Vavansambo безслідно зник у Фінляндії
1 жовтня, 21:44
Росія не плнує завергувати війну
Росія рекордно збільшить військові витрати в бюджеті на 2027 рік
29 вересня, 02:34
Підприємство має стратегічне значення для військової логістики Кремля
На Кубані вкотре запалав нафтозавод, що живить армію РФ
26 вересня, 02:30
Трамп і Путін зустрілися на авіабазі США на Алясці щодо війни в Україні, 15 серпня 2025 року
Чи можливо припинити «гру в мир» Трампа з Путіним?
25 вересня, 16:36
Україна завдала нових далекобійних ударів по Росії
Зеленський підтвердив ураження двох російських НПЗ за добу
25 вересня, 12:13
Підземне будівництво відбувається на тлі масштабного розширення території
Росіяни перенесли виробництво шахедів під землю
20 вересня, 01:09
За словами Миколи Бровченка, Ані Лорак обрала Росію через простий розрахунок
Автор легендарної «Полудневої спеки» розказав, як Ані Лорак опинилася у Москві
17 вересня, 10:51
Defense Express не виключає, що росіяни можуть перекинути до Чорного моря додаткові ракетоносії
Скільки носіїв «Калібрів» залишилося у росіян? Дані Defence Express
11 вересня, 21:59
Відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву 25 серпня 2026 року
Чи допоможе завершити війну втручання директора ЦРУ у переговори? Аналіз Politico
11 вересня, 04:50

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Росія вивезла тисячі українців із Донеччини: ISW розкрив деталі
Росія вивезла тисячі українців із Донеччини: ISW розкрив деталі
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня
Росія вдарила по Івано-Франківську, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 9 жовтня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
99K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
78K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua