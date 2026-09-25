Зеленський підтвердив ураження двох російських НПЗ за добу

Цілі розташовані у двох регіонах РФ, водночас президент повідомив про нові влучання і в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії протягом останньої доби. Українські сили також завдали ударів по цілях у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, один із російських НПЗ був уражений у Башкортостані, другий – у Самарському регіоні. Президент назвав ці удари результатом застосування українських «далекобійних санкцій».

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«Дякую нашим воїнам за щоденні результати у застосуванні українських далекобійних санкцій. За цю добу є ураження двох НПЗ: у Башкортостані та Самарському регіоні. Були влучання і в Чорному морі», – заявив Зеленський.

Водночас президент не уточнив, які саме нафтопереробні підприємства були уражені та які об'єкти стали цілями в Чорному морі. Зеленський подякував українським підрозділам, які брали участь в операціях, та наголосив на продовженні далекобійних ударів по російських об'єктах.

«Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Наближаємо мир для України. Вдячний залученим підрозділам за влучність», – додав глава держави.

До слова, у ніч на 25 вересня окупований Луганськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів уражено торговельний центр. Після атаки БпЛА у Луганську у торговельному центрі «Стройцентр» сталася масштабна пожежа. У мережі пишуть про сильне задимлення, місцеві телеграм-канали просять жителів закривати вікна.