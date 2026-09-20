Росіяни перенесли виробництво шахедів під землю

В «Алабузі» вже облаштували близько 42 тис. м² підземного простору.

У російській особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані будують підземні виробничі приміщення для майбутнього виготовлення ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий проєкт Dnipro Osint.

За даними Dnipro Osint, під виробничі потужності вже облаштовано близько 42 000 м² підземного простору. Аналітики оприлюднили супутникові знімки, які фіксують масштаб будівельних робіт на території «Алабуги».

фото: Dnipro Osint

За версією аналітиків, ідея перенести частину виробництва під землю могла виникнути після перших українських ударів по цьому об'єкту, хоча точний час ухвалення такого рішення й призначення кожного підземного приміщення поки не підтверджені незалежно.

Підземне будівництво відбувається на тлі масштабного розширення «Алабуги». Супутникові знімки кінця серпня зафіксували щонайменше 10 нових цехів на різних етапах зведення, а також десятки складських об'єктів. Про це розширення «Главком» уже писав у вересні.

«Алабуга» посилює захист виробництва

Паралельно з новим будівництвом Росія зміцнює оборону вже наявної інфраструктури. Американський Інститут науки та міжнародної безпеки у серпні повідомив про появу десятків великих ґратчастих веж навколо виробничих об'єктів «Алабуги». За оцінкою дослідників, конструкції можуть тримати металеву сітку, яка ускладнить ураження комплексу крилатими ракетами й ударними безпілотниками.

Захисна система має два рівні: внутрішній контур оточує ключові виробничі об'єкти, а зовнішній охоплює ширшу територію комплексу. Вежі почали зводити після 18 травня 2026 року, а вже на початку липня внутрішній периметр навколо основних майданчиків завершили.

фото: isis

Йдеться про підприємства, пов'язані з випуском російських безпілотників «Герань» – це російська версія іранських дронів шахед. Окремо захисний периметр охоплює «Алабуга-Файбер», яке, за даними Інституту, є джерелом вуглецевого волокна для виробництва цих дронів.

Нагадаємо, аналогічне розширення «Алабуги» фіксували й раніше: супутникові знімки показували зведення нових гуртожитків і виробничих приміщень, що, за оцінкою аналітиків, могло свідчити про підготовку заводу до масового експорту дронів.