Росіяни перенесли виробництво шахедів під землю
В «Алабузі» вже облаштували близько 42 тис. м² підземного простору.
У російській особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані будують підземні виробничі приміщення для майбутнього виготовлення ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий проєкт Dnipro Osint.
За даними Dnipro Osint, під виробничі потужності вже облаштовано близько 42 000 м² підземного простору. Аналітики оприлюднили супутникові знімки, які фіксують масштаб будівельних робіт на території «Алабуги».
За версією аналітиків, ідея перенести частину виробництва під землю могла виникнути після перших українських ударів по цьому об'єкту, хоча точний час ухвалення такого рішення й призначення кожного підземного приміщення поки не підтверджені незалежно.
Підземне будівництво відбувається на тлі масштабного розширення «Алабуги». Супутникові знімки кінця серпня зафіксували щонайменше 10 нових цехів на різних етапах зведення, а також десятки складських об'єктів. Про це розширення «Главком» уже писав у вересні.
«Алабуга» посилює захист виробництва
Паралельно з новим будівництвом Росія зміцнює оборону вже наявної інфраструктури. Американський Інститут науки та міжнародної безпеки у серпні повідомив про появу десятків великих ґратчастих веж навколо виробничих об'єктів «Алабуги». За оцінкою дослідників, конструкції можуть тримати металеву сітку, яка ускладнить ураження комплексу крилатими ракетами й ударними безпілотниками.
Захисна система має два рівні: внутрішній контур оточує ключові виробничі об'єкти, а зовнішній охоплює ширшу територію комплексу. Вежі почали зводити після 18 травня 2026 року, а вже на початку липня внутрішній периметр навколо основних майданчиків завершили.
Йдеться про підприємства, пов'язані з випуском російських безпілотників «Герань» – це російська версія іранських дронів шахед. Окремо захисний периметр охоплює «Алабуга-Файбер», яке, за даними Інституту, є джерелом вуглецевого волокна для виробництва цих дронів.
Нагадаємо, аналогічне розширення «Алабуги» фіксували й раніше: супутникові знімки показували зведення нових гуртожитків і виробничих приміщень, що, за оцінкою аналітиків, могло свідчити про підготовку заводу до масового експорту дронів.
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