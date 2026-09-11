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Чи допоможе завершити війну втручання директора ЦРУ у переговори? Аналіз Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чи допоможе завершити війну втручання директора ЦРУ у переговори? Аналіз Politico
Відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву 25 серпня 2026 року
фото: AP

Деякі високопосадовці США кажуть, що участь директора ЦРУ могла б усунути дилетантські підходи у переговорах з Росією

Можливе залучення директора ЦРУ Джона Реткліффа до курирування питань щодо України викликало ентузіазм у Вашингтоні, незважаючи на заперечення з боку Білого дому та ЦРУ. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами колишнього посадовця Держдепартаменту, Реткліфф чудово розуміється на російській проблематиці, проте очікувати швидкого успіху за столом переговорів не варто, оскільки Володимир Путін робить ставку на ескалацію та тримається максималістських позицій. Українська сторона повідомила, що взаємодіє зі США на всіх рівнях, включаючи ЦРУ, але даних про передачу цих повноважень саме Реткліффу чи про його візит не має.

У Палаті представників США Реткліффа оцінюють як сильнішого переговірника за спецпосланця Стіва Віткоффа, зазначаючи, що його участь могла б усунути дилетантські підходи. «Поки не буде реального тиску з боку США – через санкції, військову допомогу Україні та зміну самої суті політики, — ситуація не зміниться», – наголосив помічник одного з законодавців-демократів.

Прихильники України зазначають, що вирішальні події розгортаються на полі бою, тоді як Росія намагатиметься завдавати ударів для підриву бойового духу українців у зимовий період.

Раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Білий дім розглядає можливість скорочення участі Віткоффа та Кушнера в українському напрямку. За даними видання, Реткліфф може отримати більшу роль у так званій човниковій дипломатії між Москвою та Києвом. Водночас остаточного рішення Трамп нібито не ухвалював.

Чутки про можливу зміну переговорної команди з'явилися після нещодавніх поїздок Віткоффа та Кушнера до Москви й Києва. 5 вересня вони провели переговори з Володимиром Путіним у Москві, а наступного дня зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони не оголосили про конкретний прорив у переговорах.

Теги: росія переговори війна ЦРУ Україна

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