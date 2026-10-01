Український боєць ММА Vavansambo безслідно зник у Фінляндії

Близький друг Володимира Голубєва повідомив, що не знає про місцезнаходження бійця ММА

Український представник змішаних єдиноборств Володимир Vavansambo Голубєв зник у Фінляндії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Раптове зникнення Голубєва

Його депортація з країни мала розпочатися минулого четверга, однак наразі немає інформації, де саме перебуває спортсмен. Про це повідомляє фінське видання Iltalehti. За словами одного з найближчих друзів Голубєва, відомого тайського боксера Раміна Амірхані, спортсмен не виходить із ним на зв'язок уже близько тижня.

«Ніхто не знає, і ми дуже хвилюємося», – сказав Амірхані на пресконференції перед турніром Didier x Killbox. Що цікаво, Амірхані познайомився з Голубєвим близько двох років тому під час першого вечора боксу Didier Boxing. На той момент українець за кілька місяців до цього вийшов із-під варти.

Після знайомства чоловіки почали регулярно тренуватися разом. Вони навіть їздили на бої до Естонії без тренера та займалися практично самостійно. «Ми проводили бої в Естонії без тренера і тренувалися один з одним. У нас навіть не було залу, але ми все одно змогли організувати тренувальний процес. Ми були як сіамські близнюки», – згадує Амірхані.

Депортація Голубєва

У квітні цього року Голубєв отримав рішення про депортацію з Фінляндії. Воно пов'язане з його кримінальним минулим. За даними Iltalehti, у 2016-2022 роках українець неодноразово отримував судимості. Востаннє його засудили за тяжкий наркозлочин до чотирьох років і шести місяців ув'язнення.

Останні роки Голубєв проводив у Фінляндії. Він покинув Україну через те, що не хотів бути мобілізованим. А востаннє Амірхані бачив Голуб'єва в середу, 23 вересня. За його словами, того дня українець був у дуже пригніченому стані. Пізніше того ж вечора Голуб'єв опинився в лікарні, після чого зв'язок із ним зник. «Того вечора йому було дуже погано морально», – пригадав Амірхані.

Нагадаємо, що 26-річний мексиканський боксер помер за кілька днів після нокауту.