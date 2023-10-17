На світанку у Криму пролунали потужні вибухи

Від одного з вибухів було видно заграву

Вибухи прогриміли поблизу Красноперекопська та Новофедорівки

У вівторок, 17 жовтня, рано-вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Крымский ветер».

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Так, повідомляється про вибух о 4-й годині ранку в Новофедорівці, що на заході півострова.

Новофедорівка на карті Криму

А в проміжку з 5:30 по 6:00 було чути чотири потужні вибухи на південному заході від Красноперекопська, що на півночі Криму.

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«Від четвертого вибуху було видно заграву», – повідомили телеграм-каналу місцеві мешканці.

Красноперекопськ на карті Криму

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня прогриміли гучні вибухи у тимчасово окупованому Бердянську.

Згодом ЗСУ повідомили, що завдано успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Днями повідомлялося, що партизани ведуть спостереження за аеродромом «Оріхівське», що розташований в районі Новофедорівки в окупованому Криму.

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На початку жовтня партизани проникли на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони (ППО). Зокрема партизани нарахували сім ворожих систем ППО.