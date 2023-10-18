Мешканців Криму розбудили потужні вибухи

Вибухи прогриміли в Євпаторії

У середу, 18 жовтня, вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Крымский ветер».

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Повідомляється про гучний вибух, який розбудив мешканців, в Євпаторії. Звуки вибуху було чути о 5:20 ранку.

Євпаторія на карті

Вибух також чули в Сакському районі.

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Ймовірно, вибух був і в районі Заозерного

Заозерне на карті

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня в Криму пролунали потужні вибухи. Вибухи прогриміли поблизу Красноперекопська та Новофедорівки.

Також повідомлялося, що в ніч на 17 жовтня прогриміли гучні вибухи у тимчасово окупованому Бердянську.

Згодом ЗСУ повідомили, що завдано успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.