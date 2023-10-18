Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мешканців Криму розбудили потужні вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мешканців Криму розбудили потужні вибухи
фото ілюстративне

Вибухи прогриміли в Євпаторії

У середу, 18 жовтня, вранці у кількох районах тимчасово окупованого Криму було чути вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Крымский ветер».

Повідомляється про гучний вибух, який розбудив мешканців, в Євпаторії. Звуки вибуху було чути о 5:20 ранку.

Євпаторія на карті
Євпаторія на карті

Вибух також чули в Сакському районі.

Ймовірно, вибух був і в районі Заозерного

Заозерне на карті
Заозерне на карті

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня в Криму пролунали потужні вибухи. Вибухи прогриміли поблизу Красноперекопська та Новофедорівки.

Також повідомлялося, що в ніч на 17 жовтня прогриміли гучні вибухи у тимчасово окупованому Бердянську. 

Згодом ЗСУ повідомили, що завдано успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Теги: вибух Крим війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Мешканців Криму розбудили потужні вибухи
Мешканців Криму розбудили потужні вибухи
Росіяни обстріляли місто ракетами С-300: нові деталі обстрілу Запоріжжя
Росіяни обстріляли місто ракетами С-300: нові деталі обстрілу Запоріжжя
Українські війська досягли успіху в напрямку Мелітополя – ISW
Українські війська досягли успіху в напрямку Мелітополя – ISW
Як наявність ракет Atacms вплине на ситуацію на полі бою: аналіз ISW
Як наявність ракет Atacms вплине на ситуацію на полі бою: аналіз ISW
Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі та постраждалі
Ракетна атака на Запоріжжя: є загиблі та постраждалі
Зарплати «в конверті»: БЕБ спіймало ресторанний холдинг на несплаті податків
Зарплати «в конверті»: БЕБ спіймало ресторанний холдинг на несплаті податків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
39K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
20K
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
9736
Кабмін запровадив нову підставу для звільнення робітників
8642
Польща після виборів. Нова політична реальність

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту