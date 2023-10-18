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Експосол повідомив, скільки Atacms потрібно, щоб знищити військові об'єкти в Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Експосол повідомив, скільки Atacms потрібно, щоб знищити військові об'єкти в Криму
Дипломат вважає, якщо Україна й надалі отримуватиме ракети Atacms – це «збалансує ситуацію України та Росії»
фото з відкритих джерел

В окупованому Криму наразі розташовано 150 військових об'єктів російських загарбників

Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму. Про це колишній посол України в США, дипломат Валерій Чалий розповів в інтерв’ю Громадському радіо.

За словами Чалого, з точки зору політичного рішення та оголошення Вашингтоном постачання Україні ракет – це непогано підібраний час.

«Під час розмови очільників Росії та Китаю Путін очевидно переконував свого сюзерена, що він перемагає та «розриває на шматки» всю Україну. І тут надійшла інформація, що США й надалі підтримуватимуть Україну. Плюс у Штатах якраз пауза у роботі Палати представників, тому було влучно це зроблено», – наголосив експосол.

Дипломат вважає, якщо Україна й надалі отримуватиме ракети Atacms – це «збалансує ситуацію України та Росії».

«Тому, що у росіян зараз є багато чого, Путін сказав про застосування «Кинджалів» з Чорного моря, але нам потрібно не 20 таких ракет, а 500. На території Криму ми маємо 150 військових об’єктів», – наголосив Чалий.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України  вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

До слова, у Білому домі офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.

Читайте також: Atacms в Україні? Путіну приготуватися, правила гри змінюються
Теги: війна Валерій Чалий ЗСУ ракета Крим

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