Експосол повідомив, скільки Atacms потрібно, щоб знищити військові об'єкти в Криму

Дипломат вважає, якщо Україна й надалі отримуватиме ракети Atacms – це «збалансує ситуацію України та Росії»

В окупованому Криму наразі розташовано 150 військових об'єктів російських загарбників

Україні потрібно 500 ракет Atacms, щоб знищити 150 військових об'єктів окупантів в Криму. Про це колишній посол України в США, дипломат Валерій Чалий розповів в інтерв’ю Громадському радіо.

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За словами Чалого, з точки зору політичного рішення та оголошення Вашингтоном постачання Україні ракет – це непогано підібраний час.

«Під час розмови очільників Росії та Китаю Путін очевидно переконував свого сюзерена, що він перемагає та «розриває на шматки» всю Україну. І тут надійшла інформація, що США й надалі підтримуватимуть Україну. Плюс у Штатах якраз пауза у роботі Палати представників, тому було влучно це зроблено», – наголосив експосол.

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Дипломат вважає, якщо Україна й надалі отримуватиме ракети Atacms – це «збалансує ситуацію України та Росії».

«Тому, що у росіян зараз є багато чого, Путін сказав про застосування «Кинджалів» з Чорного моря, але нам потрібно не 20 таких ракет, а 500. На території Криму ми маємо 150 військових об’єктів», – наголосив Чалий.

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що Збройні сили України вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. Зазначається, що Atacms підвищать можливості України з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу.

До слова, у Білому домі офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети Atacms. Але йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

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Зазначимо, речниця «Півдня» Наталія Гуменюк заявила, що застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ.