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Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)
Морський порт Одеси зазнав ракетного удару
фото із соцмережі

Пожежа охопила привокзальний готель, що вже кілька років не функціонує

У ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі.

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У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Вогнеборці оперативно її ліквідували.

Крім того, ракетами «Онікс» зруйновано зерносховища..

Нагадаємо, вночі 25 вересня по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги.

Раніше Повітряні сили повідомили, що в напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed. Також Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку в центральних та східних областях. 

Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Згодом стало відомо, що Одесі є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. Вибуховою хвилею травмувало одну людину.

 

Теги: окупанти Одеса Одещина безпілотник ракета

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