Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)

Пожежа охопила привокзальний готель, що вже кілька років не функціонує

У ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси.

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Як повідомляють Сили оборони півдня України, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі.

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У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

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Вогнеборці оперативно її ліквідували.

Крім того, ракетами «Онікс» зруйновано зерносховища..

Нагадаємо, вночі 25 вересня по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги.

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Раніше Повітряні сили повідомили, що в напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed. Також Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку в центральних та східних областях.

Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Згодом стало відомо, що Одесі є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у м. Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано.

Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. Вибуховою хвилею травмувало одну людину.