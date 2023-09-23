ЗСУ анонсували нові сюрпризи після удару по Чорноморському флоту Росії

Гуменюк пояснила важливість ураження штабу окупантів у Криму

Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі дасть Збройним силам України час на реалізацію нових «сюрпризів» для окупантів. Про це заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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«Штаб – це мозковий центр, концентрація керівнного складу, збір ідей і задумів. Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний...», – пояснила Гуменюк.

За її словами, у цьому випадку керування військами РФ однозначно було порушено, і налагодженої системи там немає.

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«Час на її відновлення (системи керування військами – «Главком») – це час нам, щоб реалізовувати свої ідеї», – сказала речниця «Півдня».

За її словами, таких цілей в України у Криму ще багато.

«Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Кримські пабліки публікували фото наслідків удару по штабу російського флоту. Знімки свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки.

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Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.