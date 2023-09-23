Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ анонсували нові сюрпризи після удару по Чорноморському флоту Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ анонсували нові сюрпризи після удару по Чорноморському флоту Росії
22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ
фото з відкритих джерел

Гуменюк пояснила важливість ураження штабу окупантів у Криму

Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі дасть Збройним силам України час на реалізацію нових «сюрпризів» для окупантів. Про це заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Штаб – це мозковий центр, концентрація керівнного складу, збір ідей і задумів. Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний...», – пояснила Гуменюк.

За її словами, у цьому випадку керування військами РФ однозначно було порушено, і налагодженої системи там немає.

«Час на її відновлення (системи керування військами – «Главком») – це час нам, щоб реалізовувати свої ідеї», – сказала речниця «Півдня».

За її словами, таких цілей в України у Криму ще багато.

«Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії», – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Кримські пабліки публікували фото наслідків удару по штабу російського флоту. Знімки свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. 

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков.

Теги: ЗСУ Крим флот Севастополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вночі спрямували на Україну 17 дронів-камікадзе
Вибухи на Вінниччині та атака дронів на Хмельниччину: яка ситуація в регіонах
15 вересня, 10:40
Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)
Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)
Вчора, 14:47
Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США замінить Чарльз Браун
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Сьогодні, 11:02

Події в Україні

ЗСУ анонсували нові сюрпризи після удару по Чорноморському флоту Росії
ЗСУ анонсували нові сюрпризи після удару по Чорноморському флоту Росії
Рівень загрози зростає: РФ подвоїла кількість «Калібрів», націлених на Україну
Рівень загрози зростає: РФ подвоїла кількість «Калібрів», націлених на Україну
ЗМІ: Британія півтора року вела таємні переговори з Росією
ЗМІ: Британія півтора року вела таємні переговори з Росією
РФ вивела у Чорне море ракетоносій
РФ вивела у Чорне море ракетоносій
ЗСУ прорвали оборону окупантів у Вербовому – генерал
ЗСУ прорвали оборону окупантів у Вербовому – генерал
Центр спецоперацій СБУ отримав нового цінного бійця (фото)
Центр спецоперацій СБУ отримав нового цінного бійця (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Боррель розповів, які наслідки матиме членство України в ЄС
13K
Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції
5078
Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера
4652
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи
4606
Колишній генсек НАТО повідомив, як вгамувати загарбницькі амбіції Путіна
4511
Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет Atacms – ЗМІ

Новини

Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Сьогодні, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Вчора, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту