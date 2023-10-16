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У Хмельницькому пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Хмельницькому пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жителям «почервонілих» областей до закінчення повітряної тривоги слід негайно перейти в укриття

У Хмельницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 16 жовтня.  Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у напрямку регіону рухаються дрони-камікадзе типу «Шахед».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі було чути звуки вибухів

Увечері, 15 жовтня, окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії. Сумарний залп «калібрів» може сягати до 20 ракет. 

«Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування крім підводного човна несуть ще 2 фрегати. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 20», – йдеться у повідомленні.

Рівень загрози з боку ракет оцінюється як «дуже високий». У повідомленні закликали українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Зазначається, що повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів, востаннє це було 2 жовтня. Російська армія наразі не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. У ЗСУ пояснюють: це не тому, що у ворога закінчились ракети. Росія готує масовані атаки, зокрема й по нашій енергетиці. Ймовірно, окупанти очікують значного похолодання у столиці та інших містах, аби завдавати ударів, як це було торік.

Теги: росія окупанти тривога вибух Хмельницький

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