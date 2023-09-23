В окупованих Бердянську і Токмаку пролунали вибухи

У Бердянську вибух було чути в усіх районах міста, стверджує голова міської військової адміністрації

«Бавовна» надвечір завітала до окупантів

Надверчір суботи, 23 вересня, на тимчасово окупованих територіях України, а саме – на півдні пролунали вибухи. «Бавовна» прилетіла до російських окупантів у захоплені ними Бердянськ та Токмак Запорізької області.

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Зокрема, о 18:03 мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що у Токмаку пролунав вибух.

«В Токмаку у окупантів вже другий день «дискотека». Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів. Чекаємо подробиць від Генштабу», – написав мер.

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Далі він додав, що естафету від Токмака приймає Бердянськ.

«Мешканці міста повідомляють, що гучний вибух було чути у всіх районах», – повідомив Федоров.

Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна підтвердила цю інформацію. Вона заявила, що вибух було чути у всіх районах підопічного їй міста.

«Містяни повідомляють про вибух у місті. Уточнюємо інформацію і сподіваємося на хороші новини», – написала Галіцина.

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Нагадаємо, активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» продовжують нагадувати окупантам, що вони тимчасово в Україні. В окупованому Бердянську з’явилась українська символіка.