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Вибух у Брянську, великі втрати росіян під Авдіївкою: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибух у Брянську, великі втрати росіян під Авдіївкою: головне за ніч
У російському Брянську пролунав сильний вибух
фото: Telegram

У російському Брянську 12 жовтня, увечері пролунав сильний вибух

Правоохоронні органи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про заяву колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича після його скандального висловлювання про жінок. США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм. У російському місті Брянськ 12 жовтня, увечері пролунав сильний вибух. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 13 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Проти Арестовича порушено справу через сексистські висловлювання

Правоохоронні органи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про заяву колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича після його скандального висловлювання про жінок. Про це повідомила народна депутатка від Голосу Інна Совсун.

Тепер поліція проводитиме розслідування, каже депутатка. Окрім того, справу скерували до Київської міської прокуратури.

Національна поліція відповіла на запит, заявивши, що інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення частини 2 статті 300 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає ввезення, виготовлення або розповсюдження матеріалів, які просувають культ насильства і жорстокості, расову, національну або релігійну нетерпимість та дискримінацію. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або штраф.

США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм

Сполучені Штати Америки повинні готуватися до можливості одночасної війни з Росією та Китаєм. Для цього необхідно розширити свої Збройні сили та провести модернізацію ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters.

Це рішення було прийнято двопартійною комісією зі стратегічної політики, яка була призначена Конгресом США.

Ця доповідь була опублікована в умовах поглиблення напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань та інші проблеми, а також загострення конфлікту з Росією через її вторгнення в Україну.

Високопоставлений чиновник, який брав участь у доповіді, відмовився повідомити, чи свідчать брифінги розвідки про будь-яку співпрацю Китаю і Росії в галузі ядерної зброї.

США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade

США нададуть Україні значну кількість дронів-камікадзе Switchblade 600, що може підвищити потужність Києва знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту. Про це пише Newsweek.

«Українські військові наразі мають більше менших безпілотників Switchblade 300, ніж більші моделі Switchblade 600, але «незабаром це зміниться», – заявив Чарлі Дін, віце-президент із глобального розвитку бізнесу та маркетингу оборонного підрядника AeroVironment.

Він також додав, що Switchblade 600 «надзвичайно важливі для оборони України».

Switchblade 600 призначений для ураження ворожих танків та бронетехніки, розташованих на полі бою. Оновлені версії можуть перебувати в повітрі понад 40 хвилин та розвивати швидкість понад 112 кілометрів на годину.

Кулеба розповів про ризики заморозки війни

Росія хоче заморозити війну, яку розв’язала проти України, щоб підсилитися. Росія може вибрати своєю новою ціллю не лише Україну, якщо зараз заморозити війну. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Кулеба нагадав попередження Президента України Володимира Зеленського: якщо дати Росії паузу та не підвищувати тиск, до 2028 року вона відновить свій військовий потенціал і буде готовою до нової хвилі агресії.

«Якщо піти за таким небезпечним сценарієм, рівень пропаганди в Росії лише зростатиме за ці чотири роки; ненависть до України, інших країн Європи, інших народів буде надалі збільшуватися; російська ультранаціоналістична, фашистька, реваншистська риторика стане ще більш отруйною. Чи за таких умов хтось справді вірить, що лише Україна буде під загрозою нової хвилі агресії в 2028 році?», – зазначив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що лише нищівна поразка в Україні здатна протверезити Росію. 

ISW проаналізував значні втрати військ РФ під Авдіївкою

Війська Російської Федерації розпочали широкомасштабну та тривалу атаку на Авдіївку в Донецькій області. Напади відбуваються одночасно з різних напрямків та з використанням бронетехніки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики заявили, що з 10 жовтня сумарно ЗС РФ змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. Наразі російські війська перебувають на відстані 3,32 кілометра від наземної лінії зв'язку ЗСУ трасою О0562 з півдня і на відстані 5,52 кілометра на північ від Авдіївки.

За даними експертів, російські війська зазнали втрат у значній кількості бронетехніки під час своїх наступальних операцій. Аналітики висловили припущення, що це може бути пов'язане з тим, що керівництво Збройних сил Російської Федерації не взяло на увагу досвід попереднього наступу під Вугледаром у лютому 2023 року. Тоді окупанти намагалися наступати у великих колонах.

У Брянську пролунав потужний вибух

У російському місті Брянськ 12 жовтня, увечері пролунав сильний вибух. Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Брянської області Олександр Богомаз в Telegram.

Як повідомляють росЗМІ, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито атаку дрона на місто.

«Безпілотний літальний апарат літакового типу подавлено на околиці міста Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою», – написав чиновник країни-агресора.

Байден оприлюднить план додаткового фінансування для України та Ізраїлю

Президент США Джо Байден опублікує свій запит на додаткове фінансування України та Ізраілю наступного тижня. Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Reuters

Особа, знайома з цим питанням, повідомила, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка 20 місяців бореться з вторгненням Росії.

Деякі республіканці заявили, що будуть протидіяти спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. 

Нагадаємо, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. 

Теги: пожежа вибух фінансування Олексій Арестович

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