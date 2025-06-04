Британія вдесятеро збільшує поставки дронів для України

Минулого року Британія поставила в Україну понад 10 тис. безпілотників

Велика Британія спрямовує 350 млн фунтів стерлінгів цього року, аби збільшити постачання дронів до України. Якщо у 2024 році йшлося про 10 тис. безпілотників, то цьогоріч – 100 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Британії.

«Рекордні інвестиції в дрони для України у розмірі 350 млн фунтів стерлінгів є частиною військової підтримки Великої Британії у розмірі 4,5 млрд фунтів стерлінгів цього року», – зазначає пресслужба оборонного відомства країни.

Британія подвоїла інвестиції в безпілотники після того, як ЗСУ показали ефективне застосування безпілотників у захисті від російської агресії. Міністр оборони країни Джон Гілі також оголосить, що цього року буде витрачено ще 247 млн фунтів на навчання військовослужбовців Збройних сил України. У межах операції «Інтерфлекс» від 2022 року понад 55 тис. українських новобранців було забезпечено базовою бойовою підготовкою.

Крім того, міністр підтвердить завершення постачання Великою Британією 140 тис. артилерійських боєприпасів для України з початку 2025 року.

Нагадаємо, Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. За словами заступника голови Міноборони, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

Як відомо, після серії інтенсивних нічних атак на Україну західні медіа почали вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Зокрема, The Economist повідомляє, що Москва здатна значно збільшити кількість одночасно запущених дронів та ракет.

Раніше повідомлялося, що Україна розробила новий багатоцільовий ударний дрон «Батяр», здатний долати відстань понад 800 км. БпЛА виготовляє українська компанія DeepStrikeTech.

До слова, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважував, що росіяни постійно змінюють маршрути дронів і намагаються пускати їх на великих висотах. Ще одна тенденція, до якої вдається РФ, це те, що окупанти влаштовують групові нальоти дронів одночасно на один населений пункт чи об'єкт.