Окупанти атакували Харків дроном нового типу

За тиждень Харків пережив 16 ворожих атак

Російські війська вперше атакували Харків дроном нового типу під назвою «Чєрніка», потужність його бойової частини схожа на безпілотник «Молнія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами міського голови, найчастіше ворог бив по місту «Шахедами». Фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар дроном нового типу. Він схожий на російську «Молнію», однак відрізняється конструкцією. «Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі», – розповів Терехов.

Загалом з 23 по 29 червня Харків пережив 16 ворожих атак. Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах міста. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства, розповів мер. Внаслідок обстрілів постраждали чотири людини, серед них – дитина.

Нагадаємо, інтенсивність російських авіаударів по містах та селищах України швидко зростає. Відомо, що з 1 по 20 червня РФ запустила 3 681 безпілотник Shahed та фальшивих дронів, аби дезорієнтувати українські сили ППО. Ще рік тому середній показник сягав близько 600 дронів на місяць.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про складові модернізованого ударного безпілотника Shahed-136, збитого на Сумщині в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компонування електронних блоків свідчать про іранське виробництво дрона. Водночас певні зміни можуть вказувати на спільну роботу Ірану та РФ з модернізації Shahed-136.

Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач штучного інтелекту та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до раніше анонсованої в РФ. Nvidia Jetson Orin Росія використовує і в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери безпілотника та порівняння її з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також його можуть застосовувати як розвідувальний.

До слова, російські загарбники навмисно б’ють FPV-дронами по цивільних, і цих інцидентів за останній рік побільшало.