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Дрони ГУР атакували арсенал Міноборони РФ у Брянську – ЗМІ

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Дрони ГУР атакували арсенал Міноборони РФ у Брянську – ЗМІ
Українські дрони атакували арсенал Міноборони РФ у Брянську
фото: Telegram / exilenova_plus

Українські безпілотники вдарили по 120-му арсеналу ракетно-артилерійського управління Росії

Ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України 28 червня атакували військові об’єкти в російському Брянську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

Джерело «Української правди» в розвідці зазначило, що дрони ГУР уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Росіяни у пабліках жваво обговорюють новий «ГУРкіт».

У переписці користувачі обговорюють вибухи у Брянську
У переписці користувачі обговорюють вибухи у Брянську
скрінтош: «Українська правда»

Місцева влада поки не коментує вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео «наслідків роботи ППО».

Відео з району 120-го арсеналу у Брянську: автор стверджує, що біля об’єкта «нічого не відбувається»
Відео з району 120-го арсеналу у Брянську: автор стверджує, що біля об’єкта «нічого не відбувається»
скріншот: telegram / exilenova_plus

Раніше «Главком» повідомляв, що у ніч проти 28 квітня невідомі дрони атакували Брянськ. Там прогриміли потужні вибухи. Завод «Кремній Ел» у Брянській області виробляє електроніку для військових потреб окупантів. Зазначимо, що це підприємство вже було атаковане 13 та 24 січня, а також 24 березня.

До слова, триває 1160-й день повномасштабної війни.

Також «Главком» повідомляв, що станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинжали». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української воєнної розвідки, основні запаси ракет РФ включають:

  • До 500 балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М».
  • До 300 крилатих ракет 9М728/9М729 «Іскандер-К».
  • До 260 крилатих ракет Х-101, що запускаються бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160.
  • До 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 з бомбардувальників Ту-22М3.
  • Понад 400 крилатих ракет 3М-14 «Калібр».
  • До 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» на винищувачах МіГ-31К.
  • До 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

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Теги: росія ГУР дрон

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