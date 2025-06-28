Дрони ГУР атакували арсенал Міноборони РФ у Брянську – ЗМІ

Українські безпілотники вдарили по 120-му арсеналу ракетно-артилерійського управління Росії

Ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України 28 червня атакували військові об’єкти в російському Брянську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

Джерело «Української правди» в розвідці зазначило, що дрони ГУР уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Росіяни у пабліках жваво обговорюють новий «ГУРкіт».

У переписці користувачі обговорюють вибухи у Брянську скрінтош: «Українська правда»

Місцева влада поки не коментує вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео «наслідків роботи ППО».

Відео з району 120-го арсеналу у Брянську: автор стверджує, що біля об’єкта «нічого не відбувається» скріншот: telegram / exilenova_plus

Раніше «Главком» повідомляв, що у ніч проти 28 квітня невідомі дрони атакували Брянськ. Там прогриміли потужні вибухи. Завод «Кремній Ел» у Брянській області виробляє електроніку для військових потреб окупантів. Зазначимо, що це підприємство вже було атаковане 13 та 24 січня, а також 24 березня.

До слова, триває 1160-й день повномасштабної війни.

Також «Главком» повідомляв, що станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, включаючи балістичні, крилаті та гіперзвукові «Кинжали». Такі дані наводить Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української воєнної розвідки, основні запаси ракет РФ включають: