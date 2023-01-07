Росія запевняє, що дотримується перемир'я: цинічна заява міноборони

Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах Бахмута загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка

Окупати 6 січня завдали жорстоких ударів по українських містах

Росія звинуватила Україну в порушенні так званого різдвяного перемир'я, яке 5 січня оголосив диктатор Володимир Путін. При цьому влада РФ стверджує, що окупанти нібито дотримуються режиму припинення вогню.

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Відповідну заяву оприлюднило міністерство оборони Росії. Зокрема, у зведенні відомства сказано, що «об'єднане угруповання» військ РФ «з 12-ї години московського часу 6 січня дотримується режиму припинення вогню вздовж усієї лінії бойового зіткнення».

Водночас у міноборони РФ поскаржилися, що «київський режим» протягом доби продовжив артилерійські обстріли населених пунктів та російських позицій.

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Такі заяви були зроблені Москвою після жорстоких ударів по українських населених пунктах. 6 січня армія агресора з артилерії вдарила по Бахмуту, внаслідок чого 2 людини загинули, а ще 13 отримали поранення.

Також російські окупанти за минулу добу 39 разів обстріляли територію Херсонської області. В результаті одна людина загинула, семеро людей отримали поранення.