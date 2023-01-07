Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 січня

Триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 січня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Бочкове, Комісарове, Красне, Зелене, Амбарне, Бугруватка, Гатище та Одрадне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському обстріляно райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і, Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Яковлівка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут та Нью-Йорк Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Кам’янка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв Времівку, Велику Новосілку, Вугледар та Парасковіївку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від вогню окупантів постраждали райони 23 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, уражено цивільну інфраструктуру Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона, є постраждалі серед мирних жителів.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація протягом минулої доби завдала одного удару по району зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження чотирьох районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також двох його складів пально-мастильних матеріалів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що відбувається у ворожому таборі

Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти. Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в Бєлгородській області до рекрутингової кампанії залучили місцеву поліцію. Службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.