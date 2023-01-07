Неможливе перемир'я

Армія агресора демонстративно не виконує наказ свого верховного головнокомандувача

Незручно зізнаватись, але я не розумію всієї цієї безглуздої кремлівської ідеї з фейковим перемир'ям. І навіть правдоподібної версії знайти не виходить.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Навіщо диктатору оголошувати одностороннє припинення вогню, якщо з Києвом це попередньо не погоджували і було очевидно, що ми на цю авантюру не підемо? Яким боком до цієї суто православної теми турецький лідер Ердоган? Добре що Кремль якийсь обмін полонених та насильно інтернованих запропонував, а так – чиста пустушка-обманка.

Два дні перепочинку на фронті нічого не вирішують. Ні собі імідж поправити, ні Зеленському зіпсувати цією витівкою Путін не може, бо йому давно ніхто не вірить, навіть у недоімперії. Версія, що нібито Путін під час перемир'я збирався виїхати на фронт – це сумні вигадки, бо все одно не ризикнув би. Навіть двійником.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А в результаті Путіна публічно було послано за російським кораблем. Армія агресора демонстративно не виконує наказ свого верховного головнокомандувача. А на болотах піднялося виття турбопатріотів щодо зради Путіна.

У будь-якому випадку очевидно, що система влади та управління недоімперії перебуває у хронічному стресі та дає очевидні збої. І це нам на руку.