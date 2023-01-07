Чи відмовився Путін від своєї мети в Україні після оголошення «перемир'я» – висновок Пентагона

Путін хоче домінувати в Україні і продовжувати захоплювати її територію

Лора Купер переконана, що Путін не відмовився від своєї мети в Україні

Попри те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «припинення вогню», сьогодні в Україні тривають бойові дії. Про це заявила заступник помічника міністра оборони, яка займається питаннями Росії та України Лора Купер, повідомляє Sky News.

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Вона додала, що не вважає, що Путін відмовився від своєї мети в Україні.

«Путін не відмовився від своєї мети – домінувати в Україні і продовжувати захоплювати її територію. Але реальність російських слабкостей, слабкостей російських збройних сил зіткнулася з цими цілями», – заявила Купер, додавши, що російські війська також страждають від низького морального духу.

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Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни в перші години путінського «різдвяного перемир’я» 14 разів обстріляли Луганщину і пішли штурмом на одне зі звільнених сіл в області.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним. «Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України», - заявив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна щодо різдвяного припинення вогню заявив, що жодне тимчасове перемир’я «не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права».

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Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про припинення вогню на Різдво, щоб відвести фокус уваги росіян від масової ліквідації окупантів у Макіївці. Також радник міністра вважає, що перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

До того ж, як поінформувало Міноборони, за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи, – жодне з них Росія не виконала.

У той же час міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що на Різдво, 6-7 січня, РФ планує влаштувати провокації та підірвати декілька православних храмів у Донецьку та в інших населених пунктів на окупованих територіях.

Як повідомив у вечірньому зведенні 6 січня Генштаб ЗСУ, під час «перемир'я» Росія завдала ракетного удару по Україні та здійснила 12 обстрілів із РСЗО.