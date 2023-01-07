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Масовані обстріли Бахмута та Херсонщини. Ситуація в регіонах на 7 січня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Масовані обстріли Бахмута та Херсонщини. Ситуація в регіонах на 7 січня
фото з відкритих джерел

Під час оголошеного росіянами так званого «різдвяного перемир’я» самі ж росіяни пішли в атаку на Луганщині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина

За минулу добу прилетіло 2 артснаряди по Шалигінській громаді. Без наслідків.

Запорізька

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Плавні, Кам'янське, Степове, Павлівка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Залізничне, Малі Щербаки, Степногірськ.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів рф.

Харківщина

Минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна, села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

Луганщина

Під час оголошеного росіянами так званого «різдвяного перемир’я» самі ж росіяни пішли в атаку в районах Стельмахівки, Макіївки, Діброви і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обстріляли Стельмахівку, Макіївку, Площанку і Діброву.

Донеччина

Протягом ночі – активні обстріли лінії оборони навколо Авдіївки. Інформація щодо поранених цивільних уточнюється. Також вночі – обстріли позицій та околиць Торецької та Мар'їнської громад з важкого озброєння і стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована.

Минулої доби – обстріл Курахового та с.Острівське Курахівської громади. У Кураховому два прямі влучання у дві багатоповерхівки, інфекційне відділення Курахівської лікарні (на лікуванні там знаходився 21 пацієнт; поранена працівниця лікарні), частково пошкоджено навколишні банатоповерхівки і 6 приватних будинків.

В Острівському пошкоджені приватні будинки, гаражі, приватні авто. Протягом доби – поодинокі обстріли с.Роздоловка с.Парасковіївка Соледарської громади.

Масовані обстріли Бахмута – надійшла інформація про те, що пошкоджено п'ять приватних будинків, поранення отримали п'ять цивільних (у тому числі один волонтер), загинуло двоє людей – мешканець Бахмута та мешканець смт. Красна гора. Вчора вдень – обстріл с.Предтечине. Пошкоджені приватні будинки, поранено жінку.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Ворог продовжує обстріли вздовж правого берега річки Дніпро, зокрема, уражено цивільну інфраструктуру населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка, Антонівка та Херсон. З артилерії 6 січня ворог вдарив по пожежній частині у Херсоні. Один рятувальник загинув, ще четверо дістали поранення. Їх госпіталізували до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Також росіяни атакували й житловий будинок, що поруч з пожежною частиною.

Теги: окупанти поранення ворог озброєння будинок Херсон Миколаїв обстріл Дніпро волонтер росіяни

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