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Росія запускала дрони з Криму та Курської області: деталі нічної атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія запускала дрони з Криму та Курської області: деталі нічної атаки
РФ випустила по Україні 12 ударних безпілотних літальних апаратів
фото ілюстративне

ЗСУ збиті всі 12 БпЛА Shahed

У ніч на 26 березня Росія випустила по Україні 12 БпЛА Shahed. Усі повітряні сили ворога були збиті мобільними вогневими групами ЗСУ. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Як зазначається, уночі 26 березня 2024 року ворожі сили з мису Чауда (Крим) та Курської області (РФ) атакували Україну за допомогою 12-ти ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed та 2 два зенітних керованих ракет С-300 у напрямку Донеччини.

Проте, мобільні вогневі групи Сил оборони України відповіли на напад. Внаслідок ефективних заходів з оборони були збиті всі 12 БпЛА Shahed.

Росія запускала дрони з Криму та Курської області: деталі нічної атаки фото 1

Триває 762-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу російські загарбники атакували позиції захисників на 6 напрямках, найактивніше штурмували Лиманський та Новопавлівський.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Теги: війна безпілотник

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