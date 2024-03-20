Очі і вуха міністра Умєрова. Усі радники нового глави Міноборони

У списку радників Умєрова: двоє полковників, колишній футболіст, експрессекретарка глави уряду, «людина Єрмака» і Кирило Тимошенко

Уже пів року Міністерство оборони України очолює Рустем Умєров. Цей чиновник явно не боїться викликів. Оборона – для нього абсолютно нова справа, але й на попередній посаді він також брався за надскладні завдання. До Міноборони Умєров керував Фондом державного майна, і йому вдалося вийти з цього відомства так, як не вдавалося більшості його попередників, – без гучних корупційних скандалів.

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Як з’ясував «Главком», люди, котрі були поруч з Умєровим у Фонді держмайна, тепер перебралися і до Міноборони. Вони займають посади радників та помічників.

Усього, за інформацією управління преси та інформації оборонного відомства, наданою «Главкому», новий міністр оборони нині має шість штатних радників і помічників.

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Наймедійнішим із оприлюдненого списку є Кирило Тимошенко – колишній заступник глави Офісу президента (звільнився у січні 2023 року). Українцям він відомий як куратор «Великого будівництва» – ключового піарпроєкту влади до повномасштабного вторгнення.

З березня 2024 року ексзаступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко став радником міністра оборони Рустема Умєрова фото: Кирило Тимошенко/Facebook

За Тимошенком тягнувся шлейф скандалів, на кшталт використання автівки Chevrolet Tahoe, яку Україні передала General Motors для гуманітарних цілей. Порцію негативу отримав і соціально-медійний продукт Офісу президента – «Пункти незламності», до якого теж мав причетність Тимошенко.

Але треба визнати: перед тим, як потрапити до Міноборони, ексзаступник глави Офісу президента зумів відбілитися від головних корупційних звинувачень. Національне агентство з питань запобігання корупції підозрювало Тимошенка у вчиненні дій в умовах конфлікту інтересів та отриманні подарунків з порушенням закону. Зокрема, колишньому топпосадовцю Банкової закидали одержання двох подарунків у вигляді прокату автівки Porsche Taycan, 2021 року випуску від неблизької особи (сума подарунку – 122 тис. грн) і тимчасового проживання у готелі Emili Resort (45,4 тис. грн). На захист Тимошенка став Печерський райсуд, який не побачив складу адміністративного правопорушення і закрив справу.

З березня 2024 року Кирило Тимошенко координує інформаційну політику у Міністерстві обороні та підпорядкованих йому структурах. Водночас ЗМІ звернули увагу на ще один аспект. Мовляв, Тимошенко начебто координуватиме будівництво фортифікацій. Саме з його появою у Міноборони (можливо, це просто співпадіння) різко активізувалася робота з укладання контрактів на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у прифронтових областях.

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Далі детальніше зупинимося на людях, яких Рустем Умєров привів за собою із Фонду держмайна у Міноборони.

На посаді начальника патронатної служби Міноборони і помічника міністра тепер працює Нікіта Нікітенко.

Начальником патронатної служби Міноборони є Нікіта Нікітенко, який із Рустемом Умєровим працював і в Фонді держмайна

В обов’язки Нікітенка входить координація роботи структурних підрозділів міністерства, підготовка та організація заходів за участю очільника відомства.

Як з’ясувалося, молодий помічник – нечужа людина для Рустема Умєрова. В офіційній біографії, якою з «Главкомом» поділилося управління преси та інформації, сказано: у 2019-2022 року Нікітенко був головним консультантом провладної депутатської фракції «Слуга народу».

У 2022 році, коли Фонд держмайна очолив Умєров, Нікіта Нікітенко теж змінив місце роботи. Спочатку працював головним спеціалістом відділу аналізу та оцінки ефективності менеджменту Фонду держмайна, а в 2023 році доріс до посади виконувача обов’язків керівника апарату Фонду.

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У вересні 2023-го Нікіта Нікітенко перейшов до Міноборони після призначення Рустама Умєрова міністром.

Окрім високих посад, Нікітенко є помічником-консультантом на громадських засадах нардепки від «Слуги народу» Галини Янченко фото: Нікіта Нікітенко/Facebook

Окрім високих посад, Нікітенко є помічником-консультантом на громадських засадах нардепки від «Слуги народу» Галини Янченко. У коментарі «Главкому» політикиня розповіла, що до 2022 року Нікітенко перебував у її команді, займався організаційним напрямком парламентської спецкомісії із захисту інвесторів. Наголосила, що статус помічника народного депутата на громадських засадах не несе жодних витрат для державного бюджету. Насамкінець Янченко додала, що іноді комунікує з Нікітенком стосовно робочих питань.

До слова, в мережі інтернет збереглася інформація про те, що 10 років тому Нікіта Нікітенко був професійним футболістом (захисником). Виступав за клуби «Сталь» (Дніпродзержинськ) і «Арсенал-Київ».

За комунікації та міжнародну взаємодію у Міноборони тепер відповідає Діана Давітян, яка є радницею міністра. Останні три роки пані Діана також працювала у команді Умєрова: помічницею нардепа, коли теперішній міністр працював у парламенті і його радницею, коли Умєров обіймав посаду голови Фонду держмайна.

У Міноборони за комунікації та міжнародну взаємодію відповідає Діана Давітян, вона була помічницею і радницею Рустема Умєрова і в парламенті, і у Фонді держмайна фото: Діана Давітян /Facebook

Іще Діана Давітян має п’ять місяців досвіду роботи на посаді прессекретаря прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Наступна друга трійка радників та помічників Умєрова менш публічна.

Олександр Козенко з 2020 року і до жовтня 2023-го мав статус радника керівника Офісу президента Андрія Єрмака. А з листопада перебрався у Міністерство оборони, де, як радник, займається питаннями розвитку державної авіації.

Між іншим, на сайті президента є минулорічне повідомлення про те, що радник керівника офісу президента Олександр Козенко спільно із заступником Єрмака Ігорем Жовквою і заступницею Умєрова Наталією Калмиковою узяли участь у відеоконференції з міжнародними партнерами України у рамках коаліції сучасних винищувачів.

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Як зазначено в інформації, присутній на нараді Козенко виконував доручення президента та керівника Офісу.

Новий радник Умєрова Олександр Козенко восени 2023 року вже обговорював з міжнародними партнерами у рамках оборонної коаліції питання сучасних винищувачів скріншот із сайту президента

Крім цього, з серпня 2021 року Олександр Козенко є заступником голови Комісії при президентові у питаннях помилування.

З офіційної біографії Козенка відомо, що він з 1994 року працював в галузі цивільної авіації («Міжнародні авіалінії України», ДП «Авіалінії України», El-Al Israel Airlines). З 2006-2017 роки топменеджер різних міжнародних та українських компаній.

Полковник ЗСУ і земляк Умєрова з Криму Алі Бекіров у Міноборони займається військовою освітою і підготовкою, комунікацією з військовими підрозділами та органами військового управління. У нього за плечима – чотири виші, серед них Національний університет оборони Туреччини (2021 рік). До 2014 року Бекіров проходив службу у 204 бригаді тактичної авіації Севастополя (Бельбек). Після окупації Криму та виходу підрозділу продовжив військову службу у Миколаєві. З 2014 році брав участь у АТО, а на початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання у складі підрозділів Сил оборони Харкова.

За даними аналітичної системи Youcontol, з 2016 року Алі Бекіров є співзасновником та членом ради громадської організації «Об’єднання кримчан-переселенців та воїнів АТО «Ярдим».

Ще один полковник ЗСУ Ігор Вітковський веде в Умєрова координацію та налагодження процесу залучення міжнародної військової допомоги. Він має іноземний диплом коледжу Збройних сил Канади (2022 рік).

Військову службу починав на посаді командира взводу розвідувального батальйону, потім у батальйоні РЕБ, командно-розвідувальному центрі 13 армійського корпусу, оперативному командуванні «Захід», Головному управлінні логістики Генерального штабу ЗСУ. Є учасником бойових дій.

В управлінні преси та інформації Міноборони уточнили важливу деталь: помічники/радники Рустема Умєрова у воєнний час виконують завдання, визначені міністром. Радників або помічників на громадських засадах міністра оборони наразі не призначено

Віталій Тараненко, «Главком»