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Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Селеста Волландер, заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, звернулася до учасників форуму через відеозв'язок
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

США і демократичні країни світу продовжать підтримувати Україну, адже це інвестиції у їхню власну безпеку. Про це заявила заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Вона зазначила, що з 2022 року глобальна коаліція направила 88 мільярдів доларів на озброєння й підготовку українського війська, розвиток оборонної промисловості і створення спільної системи захисту.

Селеста Волландер також додала, що міністр оборони США Ллойд Остін створив спеціальну контактну групу, де 50 країн об'єднались на рівні міністрів оборони для допомоги Україні.

«Я повернулась з 20-го засідання в форматі Рамштайн, що відбулось 19 березня. Ми розробляємо більш комплексний підхід для забезпечення довгострокових потреб України. Маємо 8 коаліцій: протиповітряна оборона, безпека на морі, бронетехніка, розмінування, дрони та інше», – сказала Волландер.

«Ми зацікавлені, щоб Україна мала відповідні до стандартів НАТО Збройні Сили. По мірі нашої підготовки до саміту НАТО у Вашингтоні в липні співпраця з Україною тільки поглиблюється», – сказала вона.

«Майбутнє України – в НАТО. На Вашингтонському саміті будуть здійснені кроки до формування надійного мосту України в НАТО», – додала заступниця міністра оборони США.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

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Теги: інвестиції війна розмінування Україна озброєння Ллойд Остін

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