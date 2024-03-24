Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву

Селеста Волландер, заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, звернулася до учасників форуму через відеозв'язок

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

США і демократичні країни світу продовжать підтримувати Україну, адже це інвестиції у їхню власну безпеку. Про це заявила заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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Вона зазначила, що з 2022 року глобальна коаліція направила 88 мільярдів доларів на озброєння й підготовку українського війська, розвиток оборонної промисловості і створення спільної системи захисту.

Селеста Волландер також додала, що міністр оборони США Ллойд Остін створив спеціальну контактну групу, де 50 країн об'єднались на рівні міністрів оборони для допомоги Україні.

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«Я повернулась з 20-го засідання в форматі Рамштайн, що відбулось 19 березня. Ми розробляємо більш комплексний підхід для забезпечення довгострокових потреб України. Маємо 8 коаліцій: протиповітряна оборона, безпека на морі, бронетехніка, розмінування, дрони та інше», – сказала Волландер.

«Ми зацікавлені, щоб Україна мала відповідні до стандартів НАТО Збройні Сили. По мірі нашої підготовки до саміту НАТО у Вашингтоні в липні співпраця з Україною тільки поглиблюється», – сказала вона.

«Майбутнє України – в НАТО. На Вашингтонському саміті будуть здійснені кроки до формування надійного мосту України в НАТО», – додала заступниця міністра оборони США.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».