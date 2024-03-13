Посли ЄС схвалили €5 млрд євро на закупівлю зброї Україні

Посли Євросоюзу погодили збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру для України

Посли Євросоюзу сьогодні, 13 березня, схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 млрд євро. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Йдеться про пропозицію щодо збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 5 млрд євро для додаткової військової підтримки України.

Кулеба висловив подяку країнам-членам ЄС та верховному представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю за підтримку.

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«Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги», – написав Кулеба.

Тепер Україна з нетерпінням очікує ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу планують 13 березня, узгодити нове поповнення спецфонду на 5 млрд євро для фінансування військових поставок в Україну.

Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України.

Нагадаємо, фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.