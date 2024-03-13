Обстріл Кривого Рогу: атаковано район Олени Кравець, а Могилевська скасувала концерт

Шоумен Анатолій Анатоліч розповів, що ракети влучили неподалік від будинку, де він колись жив

Українсьці зірки, які провели дитинство у Кривому Розі, чи саме перебували в місті під час повітряної тривоги, відреагували на черговий воєнний злочин країни-агресорки Росії. Зірки розкритикували дії РФ та висловили співчуття всім постраждалим та рідним загиблих.

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Співачка Наталія Могилевська перебувала в місті, так як мала там концерт. Артистка чула гучні вибухи та ховалася від них в укритті. Згодом Могилевська дізналась про приліт в житловий будинок.

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«Гучні вибухи просто зараз! Концерт не починаємо! Кривий Ріг, ми з тобою! Це був приліт у житлову багатоповерхівку. Наші співчуття всім постраждалим», – висловилася артистка.

Акторка Олена Кравець розповіла, що російські окупанти поцілили в мікрорайон, де минуло її дитинство. Кравець відкрила збір на допомогу постраждалим мешканцям.

«Це мікрорайон, де минуло моє дитинство. Тут досі живуть люди, з якими я росла. Тут неподалік моя школа. Я знаю цей будинок, цих людей. Я відкриваю збір на допомогу», – написала акторка.

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Шоумен Анатолій Анатоліч, який родом з Кривого Рогу, висловив співчуття своїм землякам. Ведучий поділився, що ракети влучили неподалік від будинку, де він колись жив.

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«Ми переїхали на мікрорайон Східний коли мені було десь років 11. Звідти я їздив на швидкісному трамваї до 95 гімназії. Влітку ми ходили на солоне озеро між першим і другим східними мікрорайонами. А ввечері я любив пройтися кам'яними джунглями до продуктового магазина мого друга. Там була квартира моїх батьків, і я вже дорослим повертався з Києва в свій дім. Допоки батьки не переїхали ближче до мене і своїх онуків. І як у всіх молодих мікрорайонах там завжди було багато дітей. Та й зараз їх теж дуже багато. І от ракети влучають в сусідні будинки. А два роки тому окупанти не дійшли до мого будинку під Вишгородом кілька кілометрів. Війна ближче, ніж здається. Як би ми до неї не звикали. Співчуття моїм землякам», – висловився шоумен.

Анатоліч наголосив, що до війни звикнути не можливо, і вона завжди буде поруч.

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Нагадаємо, російські окупанти 12 березня, завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у багатоповерхівці.

Як повідомлялося, у Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей.