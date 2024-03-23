Партнери мають надати Україні далекобійну зброю – генерал США

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Україні потрібно надати можливість знищувати всі об’єкти, звідки обстрілюється її територія. Про це заявив Генерал-лейтенант Дуглас Люте, Постійний представник США при НАТО у 2013-17 роках, під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Немає жодного військового сенсу не надавати далекобійних ракет, які могли б допомогти розрізати логістичні ланцюги загарбника. Йдеться про кримський міст. І це допомогло б ізолювати російських агресорів», – наголосив генерал.

«Україна також могла б здійснювати удари по тих місцях, звідки наносяться удари, такі, як минулої ночі. Немає системи ППО, яка б базувалася тільки на захисті цілей, її треба доповнювати можливостями уражати місця, звідки здійснюються такі запуски», – додав Дуглас Люте.

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Країни Заходу, за його словами, не роблять цього, і як наслідок – наражають на небезпеку інфраструктуру України.

«Ми маємо не тільки збільшити допомогу, а й змінити підхід: надати допомогу не лише для того, аби Україна могла втриматися, а щоб забезпечив її перемогу», – наголосив він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».