Головна Новини
search button user button menu button

Партнери мають надати Україні далекобійну зброю – генерал США

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Партнери мають надати Україні далекобійну зброю – генерал США
Генерал-лейтенант Дуглас Люте
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Україні потрібно надати можливість знищувати всі об’єкти, звідки обстрілюється її територія. Про це заявив Генерал-лейтенант Дуглас Люте, Постійний представник США при НАТО у 2013-17 роках, під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Немає жодного військового сенсу не надавати далекобійних ракет, які могли б допомогти розрізати логістичні ланцюги загарбника. Йдеться про кримський міст. І це допомогло б ізолювати російських агресорів», – наголосив генерал.

«Україна також могла б здійснювати удари по тих місцях, звідки наносяться удари, такі, як минулої ночі. Немає системи ППО, яка б базувалася тільки на захисті цілей, її треба доповнювати можливостями уражати місця, звідки здійснюються такі запуски», – додав Дуглас Люте.

Країни Заходу, за його словами, не роблять цього, і як наслідок – наражають на небезпеку інфраструктуру України.

«Ми маємо не тільки збільшити допомогу, а й змінити підхід: надати допомогу не лише для того, аби Україна могла втриматися, а щоб забезпечив її перемогу», – наголосив він.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Читайте також: 
Теги: війна Україна Кримський міст системи ППО озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації
День спротиву окупації Криму. Що відзначаємо 26 лютого
26 лютого, 00:20
Українські сили стримують наступ противника на Донеччині
Російські окупанти хочуть захопити Часів Яр
29 лютого, 15:37
Ідеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині
Окремі військові безпідставно отримували грошові винагороди – Міноборони
29 лютого, 13:51
ЦВК посилається на статті 106 і 108 Конституці, що президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам влади
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
6 березня, 11:56
Метою розповсюдження фейку є дискредитація військово-політичного керівництва держави
Росіяни поширюють фейкову цитату начальника Генштабу щодо служби людей з інвалідністю
14 березня, 16:34
На Бахмутському напрямку вдалося трохи відкинути росіян. Тривають бої за Іванівське та біля Кліщіївки
Аналітики спрогнозували подальші дії РФ на фронті (карта боїв)
14 березня, 08:40
Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили
Вибори у РФ та вибухи в українських містах: головне за ніч
18 березня, 06:55
НКРЕКП виступають за скасування заборони на експорт природного газу з України
НКРЕКП виступає за поступове скасування заборони на експорт газу
18 березня, 16:47
Анастасії Мар'янчук було 22 роки
Під час порятунку поранених загинула бойова медикиня Анастасія Троя
20 березня, 10:49

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Тихановська: Теракт може стати приводом для оголошення війни
105K
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
17K
У Києві пролунав вибух, за ним кілька пострілів – тривогу в місті не оголошували
16K
Певна категорія біженців буде змушена виїхати із Данії
11K
Стала відома кількість загиблих внаслідок теракту під Москвою
11K
Експерт розповів, якими насправді будуть наслідки ударів по російських НПЗ

Новини

Якщо Трамп стане президентом, що це означатиме для України – прогноз американських експертів
Сьогодні, 12:02
Партнери мають надати Україні далекобійну зброю – генерал США
Сьогодні, 11:11
«Це і наша війна»: французький експерт каже, що Захід має розглянути варіант введення військ в Україну
Сьогодні, 10:06
Американський генерал розповів, як Україна застосовує інновації на полі бою
Вчора, 19:20
Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни
Вчора, 17:53
Росію треба позбавити можливості обходити санкції, – посол Байба Браже
Вчора, 17:39

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua