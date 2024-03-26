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Генштаб: окупанти інтенсивно атакують на двох ділянках фронту

Ірина Луцак
glavcom.ua
Генштаб: окупанти інтенсивно атакують на двох ділянках фронту
Найактивніше окупанти штурмували Лиманський та Новопавлівський напрямки
фото з відкритих джерел

За минулу добу російські загарбники атакували позиції захисників на 6 напрямках, в цілому відбулося 57 бойових зіткнень

За минулу добу російські загарбники атакували позиції захисників на 6 напрямках, найактивніше штурмували Лиманський та Новопавлівський. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 4 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Але протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів. 

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по  1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони України за час війни знищили понад дві тисячі ворожих крилатих і балістичних ракет

До слова, рекрутингові платформи отримали майже 130 тис. відгуків на військові вакансії. При цьому українці цікавляться не лише тиловими, але й бойовими спеціальностями.

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Теги: Генштаб ЗСУ війна

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