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Ворожі дрони долетіли до Тернопільщини: влада повідомила про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворожі дрони долетіли до Тернопільщини: влада повідомила про наслідки
Унаслідок атаки сталася пожежа
фото ілюстративне

В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події

У ніч проти 12 березня, ворожі БПЛА типу Shahed атакували Тернопільську область, сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі. Про це повідомляє пресцентр Тернопільської ОВА.

Як зазначається, на ліквідацію пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників особового складу, тактичний робот.

«Ліквідація залишків пожежі триває. Загиблих та травмованих немає», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, під час атаки «шахедами», в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури, призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7.00 – електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу.

В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень.

«Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА», – додали у ОВА.

Триває 748-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: Тернопіль безпілотник обстріл пожежа

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