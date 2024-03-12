Ворожі дрони долетіли до Тернопільщини: влада повідомила про наслідки

В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події

У ніч проти 12 березня, ворожі БПЛА типу Shahed атакували Тернопільську область, сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі. Про це повідомляє пресцентр Тернопільської ОВА.

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Як зазначається, на ліквідацію пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників особового складу, тактичний робот.

«Ліквідація залишків пожежі триває. Загиблих та травмованих немає», – йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, під час атаки «шахедами», в найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури, призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7.00 – електрики відновили живлення у населеному пункті, незабаром відновлять подачу газу.

В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень.

«Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА», – додали у ОВА.

Триває 748-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.