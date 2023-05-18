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Росія запустила по Україні 30 ракет: Залужний назвав кількість збитих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія запустила по Україні 30 ракет: Залужний назвав кількість збитих
ЗСУ знищили 29 крилатих ракет
фото ілюстративне

Валерій Залужний: «Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування»

Протягом цієї ночі сили протиповітряної оборони Україні під час ракетних атак росіян збили 29 крилатих ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Так, із 21:00 17 травня по 5:30 18 травня рашисти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

«Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет», – йдеться в повідомленні.

Росія запустила по Україні 30 ракет: Залужний назвав кількість збитих фото 1

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, вранці 18 травня у столиці прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги, працювало ППО. Уламки ракет упали у трьох районах столиці. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах столиці.

Також росіяни накрила ракетами Хмельниччину, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Теги: уламки ракет рашисти Валерій Залужний

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