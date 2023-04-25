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Залужний показав роботу артилерійської розвідки (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний показав роботу артилерійської розвідки (відео)
фото скріншот відео

Головне завдання артрозвідки – виявлення цілі, коригування та ураження

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу артилерійської розвідки, яка протистоїть ворогу вздовж лінії фронту. Відео він оприлюднив у Телеграм.

«В ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ артрозвідники перетворюють ворожу техніку на металобрухт», – підкреслив Залужний.

Як розповіла на відео командир екіпажу безпілотного авіаційного комплексу розвідки та коригування вогню артилерії «Фурія», Шарлотта, їхня робота – виявлення цілі, коригування та ураження. «Можемо літати і вдень, і вночі. Все залежить від погодних умов та ворожого РЕБ. Можемо виконати будь-яке завдання, яке ставить командування», – зазначила вона.

За словами командирки екіпажу, щоденна праця, постійний аналіз виконаних завдань та обмін досвідом з іншими аеророзвідниками піднімають професійний рівень підрозділу, а це, в свою чергу, дозволяє ефективно працювати та знищувати окупантів. «Найкращі емоції, коли ціль уражена», – запевнила Шарлотта.

Триває 426-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окцпанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Теги: Валерій Залужний ворог відео війна ЗСУ

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