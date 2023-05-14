Сили ППО знищили всі безпілотники, які ворог запустив у напрямку Києва – КМВА

всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва, були знищені на дальніх підступах

Відбулася сьома повітряна атака на столицю з початку травня

ППО на дальніх підступах знищила всі дрони, які ворог запустив у напрямку Києва. Про це Київська МВА повідомляє в Телеграмі.

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«Сьома повітряна атака на столицю з початку травня! За попередньою інформацією, до опівночі рашисти запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все – для виявлення позицій нашої ППО», – поінформував очільник КМВА Сергій Попко.

За його даними, всі безпілотники, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах.

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Уночі була повітряна тривога, ймовірно, повʼязана з атакою крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку.

У повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було, наголосив Попко.

«За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями», – додав керівник КМВА.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня.